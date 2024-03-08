Астрономам вдалося побачити світло від перших зірок у Всесвіті (фото)

Астрономи з Кембриджського університету задіяли телескоп "Джеймс Вебб" для докладного вивчення галактики GN-z11, застосовуючи два інструменти ближнього інфрачервоного діапазону: камеру NIRCam і спектрометр NIRSpec. Цей підхід дозволив виявити сліди зірок першого покоління, відомих як зірки третьої популяції.

Вік зірок визначається наявністю у них важких елементів. Чим їх більше, тим молодша зірка, тому що вона формується з речовини попередніх поколінь зірок, що пішли. У процесі згасання утворюються різні важкі елементи.

Наймолодші зірки, створені протягом останніх п'яти чи шести мільярдів років, відносяться до першої популяції, включаючи, наприклад, Сонце.

Зірки другої популяції, давніші, розташовані в найстаріших областях галактик, також піддавалися спостереженню. Проте перші зірки не дожили до наших днів.

Найстаріша галактика GN-z11 (фото: Phys.org)

Оскільки в минулому не існувало інших зірок першого покоління, вони не містять жодних важких елементів і складаються виключно з водню і гелію. Ці світила вважаються вкрай яскравими та масивними, що перевершують вагою Сонце в сотні разів.

Однак, через їх короткий термін життя, шансів виявити їх у сучасному Всесвіті практично немає. Тому єдиною можливістю є погляд у минуле, що успішно здійснює телескоп "Джеймс Вебб".

Незважаючи на потужність телескопа та габарити перших зірок, розглянути безпосередньо окремі з них неможливо. Проте, під час свого дослідження астрономи виявили скупчення іонізованого гелію на краю галактики GN-z11. Він залишився від утворення ранніх зірок і піддається іонізації за рахунок потужного ультрафіолетового випромінювання від них.

Такі зірки живуть дуже недовго (фото: Phys.org)

За прогнозами теорії, ці зірки мають бути надзвичайно гарячими та масивними. Для іонізації поміченого обсягу газу потрібно випромінювання, еквівалентне 600 тисяч Сонців. Таким чином, можна стверджувати, що вперше людству вдалося виявити сліди випромінювання найдавніших зірок у Всесвіті.