Вчені підрахували, на скількох планетах Чумацького Шляху може існувати життя
Астрономам відомо близько 60 кам'янистих екзопланет, на яких може бути вода, необхідна для життя. Щоб з'ясувати це, вони розробили нову систему моделювання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт з новинами та цікавими подіями про космос та астрономію Universe Today.
Більшість зірок Чумацькокого Шляху є червоними карликами, а саме в їх околицях найчастіше виявляють екзопланети. Однак ця близькість пов'язана з високою токсичністю, оскільки червоні карлики викидають потоки плазми та енергії, що може зруйнувати атмосферу сусідніх планет.
Після втрати атмосфери відбувається зникнення поверхневої води, проте в умовах, коли атмосфера зникає, вода може зберігатися в глибоких шарах землі і служити джерелом життя.
Для перевірки цієї гіпотези дослідники розробили моделі внутрішньої структури 28 екзопланет, припускаючи наявність чотирьох різних шарів: залізного ядра, кам'янистої мантії, шару льоду під високим тиском та поверхневого шару льоду або рідкої води. Крім структури, велику роль відіграє тепловий баланс і планети можуть генерувати його двома способами.
Дослідження показало, що всі 28 об'єктів можуть мати поверхню з льоду чи води, і для цього необов'язково є наявність атмосфери. Більш того, деякі з них, ймовірно, є планетами-океанами.
Автори роботи визнають, що їхнє дослідження має деякі обмеження, такі як використання узагальнених даних про Сонячну систему в деяких аспектах, тоді як параметри інших світів можуть значно відрізнятися.
Однак результати дослідження підтримують надію на те, що у Всесвіті може існувати більше населених планет, ніж прийнято вважати.
Нагадаємо, що український астроном розповів, чи може смертоносний астероїд реально зіткнутися із Землею.
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