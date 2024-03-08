Астрономам удалось увидеть свет от первых звезд во Вселенной (фото)

В 2015 году космическим телескопом "Хаббл" была обнаружена галактика GN-z11. Мы наблюдаем ее такой, какой она была спустя всего 430 миллионов лет после Большого взрыва. Позднее, с запуском телескопа "Джеймс Уэбб", были выявлены еще более отдаленные галактики, но GN-z11 продолжает привлекать внимание научного сообщества.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт научно-технических новостей Phys.org.
Астрономы из Кембриджского университета задействовали телескоп "Джеймс Уэбб" для подробного изучения галактики GN-z11, применяя два инструмента ближнего инфракрасного диапазона: камеру NIRCam и спектрометр NIRSpec. Этот подход позволил выявить следы звезд первого поколения, известных как звезды третьей популяции.
Возраст звезд определяется наличием в них тяжелых элементов. Чем их больше, тем моложе звезда, так как она формируется из вещества предыдущих поколений ушедших звезд. В процессе их угасания образуются различные тяжелые элементы.
Самые молодые звезды, созданные в течение последних пяти или шести миллиардов лет, относятся к первой популяции, включая в себя, например, Солнце.
Звезды второй популяции, более древние, расположены в старейших областях галактик, также поддавались наблюдению. Впрочем, первые звезды не дожили до наших дней.
Поскольку в прошлом не существовало других звезд первого поколения, они не содержат вообще никаких тяжелых элементов и состоят исключительно из водорода и гелия. Эти светила считаются крайне яркими и массивными, превосходящими весом Солнце в сотни раз.
Однако, из-за их короткого срока жизни, шансов обнаружить их в современной Вселенной практически нет. Поэтому единственной возможностью является взгляд в прошлое, что успешно осуществляет телескоп "Джеймс Уэбб".
Несмотря на мощь телескопа и габариты первых звезд, рассмотреть непосредственно отдельные из них невозможно. Тем не менее, в ходе своего исследования астрономы выявили скопление ионизированного гелия на краю галактики GN-z11. Он остался от образования самых ранних звезд и подвергается ионизации за счет мощного ультрафиолетового излучения от них.
По предсказаниям теории, эти звезды должны быть чрезвычайно горячими и массивными. Для ионизации замеченного объема газа требовалось излучение, эквивалентное 600 тысячам Солнц. Таким образом, можно утверждать, что впервые человечеству удалось обнаружить следы излучения самых древних звезд во Вселенной.
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