Астронавт NASA снял потрясающее видео Земли с борта Crew Dragon

Американский астронавт NASA Виктор Гловер показал, какая красивая наша планета Земля. Он снял видео планеты, находясь на борту космического корабля Илона Маска Crew Dragon-1. Свой первый ролик он опубликовал на странице в Twitter.

"Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю через окно Dragon Resilience", – написал Гловер.

На видео можно наблюдать голубое небо и облака. Гловер называет перспективу "захватывающей". Он также сказал, что камера не может передать ту красоту, которую ему удалось наблюдать.

Астронавт снял потрясающее видео Земли

Напомним, что 8 ноября члены экипажа первого регулярного полета американского космического корабля Crew Dragon-1 компании SpaceX прибыли на космодром на мысе Канаверал во Флориде накануне старта к Международной космической станции.

В ночь на 16 ноября (по Киеву) компания SpaceX и космическое агентство NASA осуществили запуск ракеты Falcon 9 с первой оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1) на МКС.

Отметим, недавно основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. В частности, он обошел основателя Facebook Марка Цукерберга. Состояние Маска на сегодня оценивается почти в 110 млрд долларов.