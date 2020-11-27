Астронавт NASA зняв приголомшливе відео Землі з борту Crew Dragon

Американський астронавт NASA Віктор Гловер показав, яка гарна наша планета Земля. Він зняв відео планети, перебуваючи на борту космічного корабля Ілона Маска Crew Dragon-1. Свій перший ролик він опублікував на сторінці Twitter.

"Моє перше відео з космосу! Дивлюся на Землю через вікно Dragon Resilience", – написав Гловер.

На відео видно блакитне небо і хмари. Гловер називає перспективу "захоплюючою". Він також сказав, що камера не може передати ту красу, яку йому вдалося спостерігати.

Астронавт зняв приголомшливе відео Землі

Нагадаємо, що 8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції.

В ніч на 16 листопада (по Києву) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першої оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Зазначимо, нещодавно засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Зокрема, він обійшов засновника Facebook Марка Цукерберга. Стан Маска на сьогодні оцінюється майже в 110 млрд доларів.