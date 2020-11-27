ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Астронавт NASA зняв приголомшливе відео Землі з борту Crew Dragon

Автор: Людмила Жукова

Астронавт зняв Землю, перебуваючи на борту космічного корабля

Американський астронавт NASA Віктор Гловер показав, яка гарна наша планета Земля. Він зняв відео планети, перебуваючи на борту космічного корабля Ілона Маска Crew Dragon-1. Свій перший ролик він опублікував на сторінці Twitter.

Популярні новини

"Моє перше відео з космосу! Дивлюся на Землю через вікно Dragon Resilience", – написав Гловер.

На відео видно блакитне небо і хмари. Гловер називає перспективу "захоплюючою". Він також сказав, що камера не може передати ту красу, яку йому вдалося спостерігати.

Астронавт зняв приголомшливе відео Землі

Нагадаємо, що 8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції.

В ніч на 16 листопада (по Києву) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першої оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Зазначимо, нещодавно засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Зокрема, він обійшов засновника Facebook Марка Цукерберга. Стан Маска на сьогодні оцінюється майже в 110 млрд доларів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Астронавт