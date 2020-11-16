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SpaceX запустила в космос Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту

США, Понедельник 16 ноября 2020 02:35
SpaceX запустила в космос Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту
Фото: астронавты на Crew Dragon (NASA)
Автор: РБК-Украина

В ночь с 15 на 16 ноября (в 2:27 по Киеву) компания SpaceX Илона Маска запустила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. Это первая операционная миссия Crew Dragon для NASA.

Онлайн-трансляцию запуска вели на YouTube каналах NASA и SpaceX.

Ракета с четырьмя людьми на борту стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Участниками первой операционной миссии Сrew Dragon стали астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также авиаинженер японского аэрокосмического агентства JAXA Соити Ногути.

Напомним, 30 мая компания SpaceX и NASA осуществили успешный запуск частного космического корабля Crew Dragon к МКС. Впервые за 11 лет американские астронавты полетели не в российском "Союзе".

После успешного запуска Crew Dragon, владелец SpaceX Илон Маск заявил о намерении осуществить полет на Луну в ближайшие четыре года.

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