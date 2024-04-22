Астролог сказала, чому варто бути уважними та чого очікувати з 23 по 26 квітня 2024 року

Що важливо знати про наступні дні квітня

За словами Анастасії, ми зараз живемо в коридорі Затемнення, а також нас супроводжує Ретроградний Меркурій. І для нас астролог має дві новини, одну гарну, а іншу не дуже.

Хороша новина від астролога

"У нас вже все йде до завершення Ретроградного Меркурія. Знову почнеться період, коли можна буде купувати техніку, авто, дорогі речі, спокійно купувати білети або подорожувати без сюрпризів. Також нервове напруження буде потрохи зникати, і це в мить багато людей відчує. Так це і працює", - розповідає астрологиня.

Анастасія зазначає, що напевно багато хто з нас відчув емоційне напруження, могли бути сварки, конфлікти і у багатьох напружені відносини з партнерами.

Та зараз це потихеньку буде йти на спад, емоційні гойдалки будуть вирівнюватися, і це супер новини для всіх нас, тому що можна вже буде не боятися починати щось нове.

Астролог назвала найближчі небезпечні дати квітня 2024 (ілюстративне фото: Freepik)

Якою є не дуже гарна новина від астролога на найближчі дати

Якщо читати прогноз Брют, то 24 квітян - Повний Місяць. І в цю дату Меркурій загальмує повністю. І він почне робити це вже з 23 числа, потім 24 та 25 квітня буде повна зупинка Меркурія, і 26 числа вже будуть перші кроки вперед.

"Тобто, з 23 по 26 квітня - це дуже напружені дні. Коли Меркурій хоч в якомусь русі - це більш-менш ми у свідомості, так скажемо. А коли Меркурій зупиняється - разом з ним гальмувати починаємо і ми", - попереджає астролог.

"В такі моменти нам важко думати, приймати якісь рішення, про щось домовлятися та в принципі ми стаємо дуже нервозними. Тому, в ці дати не раджу проводити якісь серйозні заходи, особливо, якщо вони стосуються перемовин або серйозних діалогів. Це реально конфліктні дні, тому намагайтеся тримати себе в руках та тримати все під яким-не-яким контролем", - каже Анастасія.

Астролог назвала найближчі небезпечні дати квітня 2024 (ілюстративне фото: Freepik)

Згідно з прогнозом, 24 квітня Повний Місяць під впливом Плутону, там все не дуже весело тому, саме цей день буде найконфліктнішим в цьому місяці для багатьох. Повний Місяць - це коли чаша переповнена, тому можуть здати нерви, або у вашого оточення.

"Нагадую, що повертатися до всіх серйозних справ можна вже з 1 травня, але купувати авто і підписувати серйозні папери після 7 травня", - зауважила Брют.

"Але як в нас працюють Ретроградні планети - вони завжди кидають нас туди, де треба щось переробити, або повернутися до важливих питань, тому доводиться вирішувати їх", - завершує прогноз Анастасія.