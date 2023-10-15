Ліліт у Діві: чого очікувати від своєї темної сторони у 2024 році

Ліліт, або наша темна сторона вступає в силу у Діві з 03.03.2023 по 29.07.2024. Ліліт - це фіктивна точка, яка максимально віддалена від Землі. Це те, чого ми не бачимо, але те, що на нас дуже впливає.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на допис астролога Анастасії Брют в Instagram розповідає, як Ліліт вплине на наше життя у 2023-2024 роках

Що таке Ліліт

"Ліліт - наша темна сторона. Це спокуса, це дуже скриті бажання, які ми можемо навіть не усвідомлювати. Це наша темна сторона, яка іноді виходить назовні, але те, що контролювати ми не можемо. Бажання - не контролюються. Кожна людина відчуває вплив Ліліт рано чи пізно", - пояснила Анастасія.

За словами астролога, якщо розібрати Ліліт людини - по ній можна багато чого сказати насправді. Її слабкі сторони, які пропрацьовувати дуже складно і дуже часто - неможливо. Ліліт - це відголосок з минулого, це щось про карму та трохи більше.

"Ліліт у різних знаках, в різних градусах. Ліліт, яка аспектує з іншими планетами та точками - може впливати на наше життя дуже по різному. Ліліт - це не тільки про спокусу, а і про ілюзію. Це коли грають твої темні сторони, про які ти не впевнений, що знаєш", - зазначила Анастасія.

Обстановка у Діві. Що це значить

Для Діви характерні чистота, порядок та змістовність. Це про строгість та не дуже гарну емоційну витримку, це про обставини, які потребують конкретного рішення.

За словами астролога, по Діві ми не залишаємо все як є. Ми хочемо все розставити по полицях, та ще й по алфавіту. Це конструктивні рішення по пунктам.

Вплив Ліліт у Діві на людей

"Наступні 9 місяців багато хто стане ревізором у власній квартирі та почнеться таке фантастичне прибирання, яке нікому не потрібно. Це нові переїзди людей, які будуть облаштовувати все по новій. Або обставини змусять. Або людина захоче змінити житло, зробити ремонт, перестановку, бажано кожен тиждень", - розповідає астролог.

"Також Ліліт у Діві може дати незвичний емоційний стан, якийсь дуже дивний стан, немов у вакуумі, дереалізація, почуття ніби сходиш з розуму. Але такий стан може продовжитись лише плюс/мінус 1,5 місяця, не всі 9", - зазначає Анастасія.

Вплив Ліліт у Діві на життя людей у 2023-2024 роках (фото: Freepik)

Це буде з крайнощів у крайнощі. Саме так працює Ліліт у Діві. Коли немає золотої середини й тобі хочеться все ідеально. Це на всіх рівнях. Особливо у відносинах, і це не тільки про любовні історії, але і партнерські. Перемовини можуть проходити дуже важко, коли одна сторона хоче щось довести іншій і так по колу.

Ліліт у Діві - це про капризність. Емоції через те, що просто хтось “вибісив” і людині хочеться не доказати, а показати свою правоту. А це вчинки, певні дії, які можуть дратувати іншу людину. Ніякої золотої середини. Тому Анастасія радить контролювати це в собі.

Також Ліліт у Діві - це про вимагання, коли людина буде вимагати щось від іншої, і навіть не через маніпуляції, а просто напряму.

Ліліт у Діві - про обмеження, особливо обмеження в раціоні, можливо якийсь новий тренд буде по продуктах або дієтах. Анастасія каже, що вона впевнена в тому, що будуть з'являтися нові тренди в їжі. Будуть піддаватися перевірці ті продукти, які ми вживали, і не здогадувалися, що вони могли бути шкідливими.

Здоров’я

"Інтуїтивно буде бажання налагодити своє здоров’я. Багато людей почнуть перевіряти своє здоров’я, доберуться до тих лікарів, до яких вже довго йдуть", - підмітила астролог.

Далі, за словами Брют, будуть виникати хвороби з кишківником та шлунком. А може й навіть якийсь вірус, що дасть ускладнення на шлунково-кишечний тракт, отруєння.

Зворотна сторона Ліліт у Діві

Спочатку ми говорили про бажання чистоти в усьому, але за словами Анастасії Ліліт у Діві може зробити й навпаки. Це може бути повний безлад у квартирі, небажання прибирати, щось чистити, перебирати одяг. По Ліліт немає золотої середини.

Ліліт у Діві - це про бажання організації, про чіткість. А коли цього не отримуєш, то починаєш нервувати. По Ліліт у Діві важко отримати чіткість.

Вплив Ліліт у Діві на життя людей у 2023-2024 роках (фото: Freepik)

Ліліт у Діві на масовому рівні

"Буде багато перемовин, які будуть даватися дуже важко. І якщо чесно, мало що з цього буде путнього. І це не лише про ситуацію в нашій країні", - зазначає Брют.

Також буде багато продажів та покупок житла

Нові "заборонені продукти"

Бажання налагодити свій графік, упорядкувати свій побут

Жага справедливості

Отже, Ліліт у Діві - це не страшно, не смертельно, це просто Ліліту Діві, яка змінює своє положення кожні 9 місяців і дає нам нові історії.