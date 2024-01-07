Астролог пояснила, чи дійсно 2024 є роком карми

Всюди кажуть, що 2024 рік - це рік карми і багатьох це дуже лякає. Але чи насправді це так небезпечно для кожного з нас чи можливо, 2024 принесе щось інше, ніж кармічні уроки.

Чи дійсно 2024 рік - рік карми

Починаючи з нашого "Року карми", 2024 рік - типу рік карми, бо цифра 8 вважається самою кармічною.

Анастасія каже, що цифра 8 - це трансформація, смерть, переродження, вважається цифрою карми. Тому зараз всі лякаються цієї цифри, тому що прийшов рік, де типу кожний буде за свої гріхи відповідати. Тож, якщо такий рік прийшов, чого нам лякатися? Головне налякати людей, щоб всі вже дихати боялися.

"Найкармічніше число яке тільки існує - це 6, а не 8. Але не протоколи життя спасають, а досвід. Не від загальних цифр залежить рік, а від продуктивності й людського фактора. Якщо ми вже вирішили розібрати "Кармічний рік" - рік карми і помсти, то давайте тоді це і зробимо", - пояснює астролог.

Анастасія пояснила, де ця цифра 8 взялась: 2024: 2+0+2+4=8. Тобто число року - 8. Якщо скласти всі ваші дані - рік народження, місяць та день, і якщо у вас вийшла цифра 8, то у вас число долі - 8.

Або коли у вас починається персональний рік під цифрою 8- ви не помираєте, у вас відбуваються історії у вашому житті, які вас направляють на розвиток, трансформацію, та люди з якими ви вже повинні попрощатися - ви це зробите в цей рік, а потім і в наступний.

Тобто, людина кожен рік проживає якийсь цикл. Тому, якщо все це розбирати до секунди - то вийде величезний щоденник для однієї людини за її даними та за її подіями.

Чи правда 2024 рік - рік карми (фото: Freepik)

"А тепер, якщо ми беремо загальний рік для всіх 2024 - то це означає, що в календарях буде писатися 2024, кожна машина стане на рік старішою, ми з вами теж ми перегортаємо календарний рік і йдемо далі. Я не кажу, що наш рік буде дуже легким і все буде, як у казці, і треба вже розслаблятися. Я хочу, щоб ми розуміли, що зараз з нами відбувається. 2024 рік - він не тільки в Україні, він всюди! Але тільки ми до нього так відносимося, бо в нас вже дуже болить, і ми чіпляємося абсолютно за все", - каже астролог.

"Але давайте трішки адекватніше сприймати інформацію і не лякатися там, де лякають. Це не означає, що саме в Україні буде найтяжче. Але ми так все буквально сприймаємо, тому що для нас немає більше світла ніж зараз. Нам кожен день боляче, і коли кажуть, що буде ще болючіше - про яку віру тут можна говорити? Навіщо цим лякають людей, щоб що? Ви зрозумійте логіку цих людей. Абсолютно кожен має право на свою думку, але треба думати, що нести в маси", - продовжує Анастасія.

Також астролог зазначила, що коли людина викладає поганий прогноз, наприклад, цей місяць, то інтуїтивно, якщо це буде не так - вона буде незадоволеною, як би свою країну вона не любила.

Що насправді означає цифра 8

"А тепер давайте про цифру 8, що там і як в неї. Не існує цифри, яка б вказувала на фізичну смерть. Смерть у всіх вченнях, це не коли людина померла, а коли переродилася. Тобто це не кінець, а це початок", - зазначає експерт.

Трансформація - це коли ти зрозумів те, що ти повинен зрозуміти тут і зараз. Це коли ти зрозумів і живеш вже з цими знаннями, якщо ми про душу людини, то це Її новий етап, бо інакше вже сенсу немає. Карма - приходить через смерть трансформацію і ти проживаєш те, що повинен відчути.

"Цифра 8 - це про зміни, якщо просто мовитися. Але ми зараз так кожен рік живемо, якщо ви раптом помітили", - каже астрологиня.

Що таке "Кармічний рік" для України

"Якщо ми дивимося конкретно про Україну, то будемо по її історії йти. Як я вже сказала, насправді найкармічніша цифра у всіх відносинах - це 6. Якщо по арканах дивитися - то це “Закохані”. Чи не сама потужна сила на Землі? Та чи не через неї ми тут всі з вами зібралися на цьому Світі? Чи не вона вам найболючіше робила? найщасливішим?", - зазначає Анастасія.

Трансформація в нас часто через кохання та коли відчуваєш шалену трансформацію - ти перше, що відчуваєш - це любов або ненависть до життя та до цієї Землі:

1986 - Чорнобильська катастрофа

1995 - вступ України до Ради Європи

2004 - Помаранчева революція

2013 - Початок Майдану

2022 - Початок повномасштабного вторгнення.

Чи правда 2024 рік - рік карми (фото: Freepik)