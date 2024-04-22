Астролог сказала, почему следует быть внимательными и чего ожидать с 23 по 26 апреля 2024 года

Что важно знать о следующих днях апреля

По словам Анастасии, мы сейчас живем в коридоре Затемнения, а также нас сопровождает Ретроградный Меркурий. И для нас астролог имеет две новости, одну хорошую, а другую не очень.

Хорошая новость от астролога

"У нас уже все идет к завершению Ретроградного Меркурия. Снова начнется период, когда можно будет покупать технику, авто, дорогие вещи, спокойно покупать билеты или путешествовать без сюрпризов. Также нервное напряжение будет понемногу исчезать, и это в мгновение ока много людей почувствует. Да это и работает", - рассказывает астрологиня.

Анастасия отмечает, что наверняка многие из нас испытали эмоциональное напряжение, могли быть ссоры, конфликты и у многих напряженные отношения с партнерами.

Но сейчас это потихоньку будет идти на спад, эмоциональные качели будут выравниваться, и это супер новости для всех нас, потому что можно уже не бояться начинать что-то новое.

Астролог назвала ближайшие опасные даты апреля 2024 года (иллюстративное фото: Freepik)

Какой является не очень хорошая новость от астролога на ближайшие даты

Если читать прогноз Брют, то 24 апрель - Полная Луна. И в эту дату Меркурий затормозится полностью. И он начнет делать это уже с 23 числа, затем 24 и 25 апреля будет полная остановка Меркурия и 26 числа уже будут первые шаги вперед.

"То есть, с 23 по 26 апреля - это очень напряженные дни. Когда Меркурий хоть в каком-то движении - это более-менее мы в сознании, так скажем. А когда Меркурий останавливается - вместе с ним тормозить начинаем и мы", - предупреждает астролог.

"В такие моменты нам трудно думать, принимать какие-то решения, о чем-то договариваться.ю и в принципе мы становимся очень нервозными. Поэтому, в эти даты не советую проводить какие-то серьезные мероприятия, особенно если они касаются переговоров или серьезных диалогов. Это реально конфликтные дни, поэтому старайтесь держать себя в руках и держать все под каким-либо контролем", - говорит Анастасия.

Астролог назвала ближайшие опасные даты апреля 2024 года (иллюстративное фото: Freepik)

Согласно прогнозу, 24 апреля Полная Луна под влиянием Плутона, там все не очень весело потому, именно этот день будет самым конфликтным в этом месяце для многих. Полная Луна - это когда чаша переполнена, поэтому могут сдать нервы у вас, или у вашего окружения.

"Напоминаю, что возвращаться ко всем серьезным делам можно уже с 1 мая, но покупать авто и подписывать серьезные бумаги после 7 мая", - отметила Брют.

"Но как у нас работают Ретроградные планеты - они всегда бросают нас туда, где надо что-то переделать, или вернуться к важным вопросам, поэтому приходится решать их", - заключил Анастасия.