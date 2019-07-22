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Астролог рассказала, что ждет украинцев после выборов

STYLERЖизнь    22.07.2019 - 19:04
Астролог рассказала, что ждет украинцев после выборов
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля от астролога (коллаж РБК-Украина)

Астролог поведала, как изменится жизнь всех знаков Зодиака сразу после выборов в Раду

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака составила известный астролог Татьяна Борщ. Специалист отметила, что вместе с голосованием на выборах в Раду 2019 завершается и коридор затмений. Это значит, что в ближайшие дни предстоит разбираться со всем тем, что этот коридор преподнес.

В ближайшую неделю, говорит Татьяна, представителям всех знаков Зодиака предстоит работа "над ошибками", которые были допущены в период затмений. Кроме того, украинцам следует проанализировать новые возможности, которые также появились в этот непредсказуемый период.

Астролог рассказала, что ждет украинцев после выборов

Астролог Татьяна Борщ рассказала, что ждет украинцев сразу после выборов (pixabay.com)

Лучшими днями на этой неделе - с 22 по 28 июля - для всех знаков Зодиака окажутся вторник, четверг, пятница. Выходные будут суетливыми и беспокойными.

Меркурий, отметила астролог, движется вспять, поэтому нужно быть внимательными к мелочам и более тщательно проверять все, чем предстоит заниматься.

"Но в целом неделя продуктивна и даже спокойна", - резюмировала астролог.

Ранее астролог насторожил прогнозом по поводу того, кто станет премьером и какой будет коалиция в парламенте ІХ созыва.

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