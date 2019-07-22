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Астролог розповіла, що чекає українців після виборів

STYLERЖиття    22.07.2019 - 19:04
Астролог розповіла, що чекає українців після виборів
Гороскоп на тиждень з 22 по 28 липня від астролога (колаж РБК-Україна)

Астролог розповіла, як зміниться життя всіх знаків Зодіаку відразу після виборів в Раду

Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку склала відомий астролог Тетяна Борщ. Фахівець зазначила, що разом з голосуванням на виборах у Раду 2019 завершується і коридор затемнень. Це означає, що в найближчі дні доведеться розбиратися з усім тим, що цей коридор підніс.

В найближчий тиждень, каже Тетяна, представникам всіх знаків Зодіаку належить робота "над помилками", які були допущені в період затемнень. Крім того, українцям слід проаналізувати нові можливості, які з'явилися в цей непередбачуваний період.

Астролог розповіла, що чекає українців після виборів

Астролог Тетяна Борщ розповіла, що чекає українців одразу після виборів (pixabay.com)

Найкращими днями цього тижня - з 22 по 28 липня - для всіх знаків Зодіаку виявляться вівторок, четвер, п'ятниця. Вихідні будуть метушливими і неспокійними.

Меркурій, зазначила астролог, рухається назад, тому потрібно бути уважними до дрібниць і більш ретельно перевіряти все, чим вам треба буде займатися.

"Але в цілому тиждень продуктивний і навіть спокійний", - підсумувала астролог.

Раніше астролог насторожив прогнозом щодо того, хто стане прем'єром і якою буде коаліція в парламенті ІХ скликання.

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