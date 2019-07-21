Астролог назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют после выборов

Гороскоп на август 2019 - эти знаки Зодиака быстро разбогатеют, прогноз астролога (коллаж РБК-Украина)

Финансовый гороскоп на август 2019 от Павла Глобы сулит богатство некоторым из знаков Зодиака

Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на август 2019 предвещает резкий карьерный рост и крупные финансовые сделки, которые принесут невероятную прибыль. Кто окажется среди счастливчиков – рассказал популярный астролог Павел Глоба. По его данным, для некоторых знаков Зодиака август 2019 года окажется самым прибыльным месяцем в году. Астролог рассказал, как не упустить удачу и что нужно, чтобы сохранить богатство от недоброжелателей.

Лев

Август – это месяц Львов и в этот период Вам повезет намного больше, чем в предыдущем месяце, который ознаменовал собой большие финансовые потери. Львам в этом месяце повезет во всех планах, но особенно – в материальном. Для людей, родившихся под созвездием Льва, откроются многие двери – вы устроитесь на прибыльную работу, поднимитесь по карьерной лестнице или найдете клиента, который поможет Вам разбогатеть. Астролог советует не сдаваться в своих начинаниях, потому что именно в этот период они просто обречены на успех. При этом Глоба предостерегает: не давайте никому в долг, так как эти деньги могут не вернуться.

Скорпион

Скорпионам в августе 2019 придется заработать круглую сумму, которая будет им необходима для дальнейшего развития своего начинания. Этот месяц будет знаменовать собой открытие бесчисленных возможностей. Достаточно часто Скорпионам будут предлагать выгодное сотрудничество или крупные сделки. При этом астролог предупреждает – не покупайтесь на заоблачные суммы – именно они Вас и разорят. Глоба рекомендует быть внимательными и изучать все документы очень тщательно. Так вы не только заработаете больше, но и сохраните свое состояние.

Гороскоп на август 2019 - эти знаки Зодиака быстро разбогатеют, прогноз астролога (коллаж: РБК-Украина)

Овен

Овны в августе 2019 достигнут многих заветных целей, обнаружат в себе какие-то новые таланты, своевременными и крайне неординарными действиями увеличат свое благосостояние. Ожидаются и весьма дорогостоящие приобретения, которые станут предметом гордости и подарят еще какие-то необычные психологические или тактильные ощущения и впечатления. Астролог рассказывает, что получить максимальную пользу от августа можно, если подходить к каждому решению со всей ответственностью.

Близнецы

У Близнецов в августе возрастут амбиции, может появиться желание занять более высокую должность на работе или укрепить свои позиции в каком-то сообществе, не имеющем отношения к профессиональной деятельности. Вас ждут неплохие успехи в труде и в творчестве. Большое состояние или резкое увеличение финансов произойдет случайно. Возможно вы будете делать для этого все, но деньги придут в самый неожиданный момент, когда может показаться, что все труды не принесли успеха. Астролог рекомендует не сомневаться в своих силах и работать до последнего над проектом, только тогда Близнецы смогут разбогатеть.

У всех знаков Зодиака в августе возрастет тяга к роскоши, многим захочется сделать свою жизнь более похожей на картинки в глянцевых журналах, повысится интерес к элитной продукции, увеличатся продажи ювелирных изделий, нарядной одежды и вообще всего того, что украшает, радует, позволяет гордиться собой. К тому же в данный период будут созданы поистине уникальные и даже гениальные произведения искусства; те, кто пишет музыку, картины, стихи или прозу, ваяет из глины и камня, в полной мере проявят свой талант, отточат его, выйдут на следующий уровень мастерства, найдут новые источники вдохновения и какие-то весьма экстравагантные формы творческого самовыражения. Отличатся и кутюрье, дизайнеры интерьера и ландшафта, повара и кулинары; скорее всего, в этих сферах появятся новые яркие имена. Кстати, тяга творить возникнет и у тех, кто никогда этим не занимался.

Напомним, что ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым упорно не везет с финансами.