Аллу Пугачеву могут поджидать серьезные неприятности в жизни. О проблемах, которые, вероятнее всего, будут поджидать исполнительницу в личной жизни, рассказал астролог Влад Росс.

15 апреля певице исполнилось 70 лет. Новый год жизни Примадонны, по словам эксперта, принесет ей множество проблем в супружеских отношениях, которые могут не разрешиться.

Специалист составил неутешительный прогноз для Пугачевой, заявив, что певице грозят проблемы с ее супругом Максимом Галкиным, которые могут привести к разводу. Кроме того, артистку могут поджидать неожиданные споры и дележка имущества.

Астролог рассказал о неприятностях в жизни Пугачевой (фото: facebook.com/ZhurnalLiza)

"Одним словом, Аллу Борисовну будут ждать сложные ситуации в семье. Сатурн и Плутон будут "квадратом" бить ее Марс и Венеру, что будет означать проблемы в любовных делах, браке, супружеских отношениях", - отметил Росс.

Что касается здоровья, то по словам Росса, у Пугачевой все будет стабильно. "Здоровье и самочувствие будут не ахти какими, но все возникающие проблемы Алла Борисовна сможет легко решать. Хронические заболевания в ближайший год точно будут напоминать о себе", - подытожил он.

Напомним, что Алла Пугачева раскрыла интимную тайну Филиппа Киркорова.

Напомним, что Пугачева потеряла ребенка от Киркорова. В 49 лет у Примадонны случился выкидыш. В то время она была замужем за Киркоровым и много лет пыталась забеременеть.

Ранее сообщалось о том, что Алле Пугачевой накануне 70-летия сделали операцию, чтобы решить проблему с голосом. У певицы были проблемы с пищеводом, который также связан с диафрагмой. А это вызвало проблемы с ее голосом.