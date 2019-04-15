Алла Пугачева празднует юбилей: лучшие песни и неизвестные факты о Примадонне

Алла Пугачева празднует 70-й день рождения
Алла Пугачева празднует день рождения - 15 апреля культовой певице исполняется 70 лет.
За свою карьеру певица выпустила более 100 сольных альбомов,которые издавались даже за рубежом, откатала десятки туров, играла в фильмах - благодаря картине "Женщина, которая поет" Пугачеву признали не только как талантливую исполнительницу, но и как не менее талантливую актрису.
Правда, последние 10 лет Примадонна почти не выступала на большой сцене, так как решила посвятить себя семье - Максиму Галкину и деткам-двойняшкам Гарри и Лизе.
Алла Пугачева - "Айсберг"
Алла Пугачева (фото: vk.com/starhit_online)
Хиты Аллы Борисовны многие знают наизусть. Самые лучшие песни, которые принесли Пугачевой народную любовь, мы собрали сегодня специально для вас.
Позови меня с собой
Алла Пугачева - Позови Меня С Собой
Этот мир
Алла Пугачева - Этот мир
Любовь, похожая на сон
Алла Пугачева - Любовь, похожая на сон
Арлекино
Алла Пугачева - Арлекино
Все еще будет
Алла Пугачева - Все еще будет
Отметим, что 15 апреля еще одна легенда советской эстрады - Игорь Николаев - в честь юбилея Примадонны опубликовал в соцсети интересный видеоролик, в котором показал, как Алла Пугачева менялась с годами. На видеоряд наложен отрывок композиции "Осенний поцелуй", автором слов которой является Николаев.
Как менялась Пугачева с годами (видео: instagram.com/igor_nikolaev_music)
А Лиза и Гарри растрогали Аллу Пугачеву поздравлениями с юбилеем. Довели маму до слез с самого утра. На видео, которое опубликовал Галкин, дети дарят Примадонне подарки и читают стихи.
Дети Пугачевой поздравляют маму с днем рождения (видео: instagram.com/maxgalkinru)
Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева раскрыла интимную тайну Филиппа Киркорова.