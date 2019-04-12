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Алла Пугачева перенесла серьезную операцию: все подробности

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 16:34
Алла Пугачева перенесла серьезную операцию: все подробности
Коллаж РБК-Украина

Примадонна сделала операцию и активно готовится к своему концерту

Алла Пугачева накануне 70-летия легла на операционный стол, чтобы решить проблему с голосом. Примадонна была на обследовании в израильской клинике, после чего ей посоветовали сделать операцию. Об этом сообщают российские СМИ.

Пугачева рассказала, что у нее были проблемы с пищеводом, который также связан с диафрагмой. Из-за этого у певицы были проблемы с голосом. Но теперь уже все хорошо.

В преддверье своего грандиозного шоу, певица отметила, что этот концерт для нее много значит и главная мотивация дня нее - это дети.

"Больше я уже не осмелюсь ничего этого делать. С такими муками и нервами!", - отметила Пугачева.

Она старается беречь свои голосовые связки и принимает специальные лекарства. Но при этом певица рассказала, что старается поменьше принимать "химию".

Алла Пугачева перенесла серьезную операцию: все подробности

Фото: Алла Пугачева (twitter.com/1tv)

Стоит отметить, что певица не выступала уже 10 лет, и юбилейный концерт состоится 17 апреля, через два дня после ее дня рождения.

Недавно прошел слух, что Пугачева записала все песни, и на концертах будет петь под фонограмму, но Примадонна опровергла это. Она призналась, что песни действительно записала, но это для музыкантов, чтобы они могли послушать, и знали, какой темпоритм в песнях.

На своем концерте Пугачева будет петь вживую. Она отметила, что никогда не попадает в фонограмму и это совсем другая энергетика.

"Лучше я захриплю, лучше я слова забуду, чем вот это стерилизованное все выдавать. Впрочем, к мифам о себе мне не привыкать", - заявила певица.

Напомним, что Пугачева потеряла ребенка от Киркорова. При этом Примадонна многие годы пыталась забеременеть от певца.

Ранее сообщалось о том, что Пугачева перенесла экстренную операцию, но  супруг певицы Максим Галкин это опроверг и прокомментировал состояние звезды.

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