Астролог назвал знаки Зодиака, которым грозят серьезные неудачи

Гороскоп везения на сентябрь 2019 указывает знакам Зодиака не только на благосклонность звезд некоторым избранникам, но и подсказывает, от кого они в этот период отвернутся. "Аутсайдерам" Фортуны не стоит впадать в уныние, но лучше обратить информацию в оружие, или по крайней мере щит, которым при должной осведомленности можно эффективно защититься от невзгод и неудач, быть готовым держать удар и минимизировать личные катаклизмы. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе на первый месяц осени называет трех представителей зодиакального круга, которые могут "спотыкаться на ровном месте".

Эксперт рекомендует им не опускать руки раньше времени и не забывать, что самое темное время обычно именно перед рассветом.

Овен

Овны привыкли к трудолюбию и часто берут на себя серьезные задания, от которых многие с радостью бы отмахнулись. Напор - врожденная черта характера представителей этого знака Зодиака - позволяет им справляться с масштабными заданиями, добиваться их решения. Учитывая, что вторая половина лета 2019 стала для вас успешной, окрыленные и приободренные Овны могут сходу подвязаться на еще более крупные проекты и взвалить на себя тяжелую ношу. Астролог предупреждает, что энергетическая подпитка ввиду невыгодного соотношения планет в сентябре для вас будет минимальной, поэтому высок риск чрезвычайной затраты внутренних сил, может ухудшиться здоровье и как следствие дела пойдут из рук вон плохо.

Согласно прогнозу эксперта, в сентябре Овнам лучше больше внимания уделять спокойному отдыху, общению с близкими и накапливать силы на более удачный период, благо он совсем не за горами.

Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

У Козерогов в сентябре 2019 намечается довольно сложный период, связанный с переживаниями на любовном фронте, на котором представителей этого знака Зодиака будут преследовать неудачи. Закономерно это отразится и на эмоциональном состоянии, повысится нервозность, что только подольет "масло в огонь" конфликтов и ссор с любимыми. Упрямство, так присущее Козерогом, в первый осенний месяц может создать своеобразную стену в отношениях с парнтерами/партнершами и привести к серьезным конфликтам, решение которых требует затем значительное количество времени и сил.

Учитывая непростой астрологический прогноз на сентябрь, рожденным под созвездием Козерога уместно прибегать к спасительной хитрости - чаще идти на уступки, избегать категоричных заявлений и обещаний, не акцентировать внимание на "промахи" других людей, в спорах трижды промолчать и один - ответить. Астролог заранее обнадеживает вас, что уже с конца сентября - начала октября ситуация повернет в иное русло, и Фортуна вновь начнет улыбаться.

Рак

Представителей этого знака Зодиака в сентябре 2019 везение явно будет избегать, а влияние Луны еще с августа успело "навеять" на Раков меланхолию, что в итоге создает риски для начала депрессии. Такое состояние станет побуждать вас отказываться от новых начинаний, спровоцирует апатию к рабочим проектам и снизит работоспособность.

Беря во внимание такой невыгодный астрологический прогноз для Раков на сентябрь, эксперт тут же советует не паниковать и не сдаваться, воспринимать неудачи философски и пробовать если не перенести решение задачи на потом, то хотя бы искать к ним иной подход. Не забывайте, что у тотема вашего знака Зодиака панцырь не только для "пряток", но и для защиты, а клешни - цепкие и ухватистые.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

К слову, ранее мы писали о том, что в прогнозе астролога Павла Глобы названы главные везунчики сентября.

Напомним, что ранее известный украинский астролог составила гороскоп на День Независимости Украины и рассказала о главных опасностях и запретах этого дня.