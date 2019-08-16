Астролог назвав знаки Зодіаку, яким загрожують серйозні невдачі

Гороскоп удачі на вересень 2019 вказує знакам Зодіаку не лише на прихильність зірок деяким обранцям, але й підказує, від кого вони в цей період відвернуться. "Аутсайдерам" Фортуни не слід впадати в зневіру, проте краще інформацію перетворити на зброю, або принаймні на щит, яким при належній обізнаності можна ефективно захиститися від негараздів і невдач, бути готовим тримати удар і мінімізувати особисті катаклізми. Відомий астролог Павло Глоба у своєму прогнозі на перший місяць осені називає трьох представників зодіакального кола, які можуть "спіткнутися на рівному місці".

Експерт рекомендує їм не опускати руки завчасно і не забувати, що найтемніший час зазвичай саме перед світанком.

Овен

Овни звикли до працьовитості і часто беруть на себе серйозні завдання, від яких багато хто з радістю б відмахнувся. Напір - вроджена риса характеру представників цього знака Зодіаку - дозволяє їм справлятися із масштабними завданнями, домагатися їх вирішення. Враховуючи, що друга половина літа 2019 стала для вас успішною, окрилені та підбадьорені Овни можуть відразу підв'язатися на ще більш великі проекти і взяти на себе надто важку ношу. Астролог попереджає, що енергетичне підживлення через невигідне положення планет у вересні для вас буде мінімальним, тому високий ризик надзвичайної витрати внутрішніх сил, може погіршитися здоров'я і як наслідок справи підуть геть погано.

Згідно з прогнозом експерта, у вересні Овнам краще більше уваги приділяти спокійному відпочинку, спілкуванню з близькими і накопичувати сили на більш вдалий період, нащастя він зовсім не за горами.

Гороскоп на вересень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

У Козерогів у вересні 2019 намічається досить складний період, пов'язаний із переживаннями на любовному фронті, на якому представників цього знаку Зодіаку переслідуватимуть невдачі. Закономірно це відіб'ється і на емоційному стані, підвищиться нервозність, що тільки піділлє "масло у вогонь" конфліктів і сварок з коханими. Упертість, так властива Козерогом, в перший осінній місяць може створити своєрідну стіну у стосунках із парнтерами/партнерками і призвести до серйозних конфліктів, вирішення яких вимагатиме потім значну кількість часу і сил.

Враховуючи непростий астрологічний прогноз на вересень, народженим під знаком Козерога доречно вдаватися до рятівних хитрощів - частіше йти на поступки, уникати категоричних заяв і обіцянок, не акцентувати увагу на "промахи" інших людей, у суперечках тричі промовчати і один - відповісти. Астролог заздалегідь запевняє вас, що вже з кінця вересня - початку жовтня ситуація поверне в інше русло, і Фортуна знову почне посміхатися.

Рак

Представників цього знака Зодіаку у вересні 2019 удача явно уникатиме, а вплив Місяця ще від серпня встиг "навіяти" на Раків меланхолію, що в підсумку створює ризики для початку депресії. Такий стан спонукатиме вас відмовлятися від нових починань, спровокує апатію до робочих проектів та знизить працездатність.

Беручи до уваги такий невигідний астрологічний прогноз для Раків на вересень, експерт одразу радить не панікувати і не здаватися, сприймати невдачі філософськи і пробувати якщо не перенести рішення завдання на потім, то хоча б шукати до них інший підхід. Не забувайте, що у тотема вашого знаку Зодіаку панцир не тільки для "хованок", але і для захисту, а клішні - чіпкі та завзяті.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

До речі, раніше ми писали про те, що в прогнозі астролога Павла Глоби названі головні щасливчики вересня.

Нагадаємо, що раніше відомий український астролог склала гороскоп на День Незалежності України і розповіла про головні небезпеки та заборони у цей день.