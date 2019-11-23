Астролог назвал знаки Зодиака, которых скоро ждет сказочное обогащение

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака наступит финансовое везение уже совсем скоро - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 сможет поведать, кому из знаков Зодиака планеты сулят солидную прибыль уже на этих выходных. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал представителей зодиакального круга, которые будут иметь ошеломительный финансовый успех.

Львы

Львов на выходных ожидает прилив жизненных сил и энергии. Активность и деловая хватка представителей этого знака помогут им пополнить свой банковский счет. Астролог советует не упускать шанс, который дает сама Вселенная.

Богатство и успех Львам принесет способность быстро принимать решения, а вот сидеть на месте за монотонным планированием им не стоит.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Рыбы

Практически все, за что Рыбы возьмутся, будет на выходных сулит им успех. Их энергия бурлит через край, так что проблемой для них будет не разогнаться, а остановиться. Чтобы не надорваться, астролог советует Рыбам уделить время отдыху.

Энергичность и целеустремленность Рыб принесет им на выходных финансовую прибыль. Но не стоит расслабляться, злопыхатели также дадут о себе знать.