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Астролог назвал знаки Зодиака, которых скоро ждет сказочное обогащение

STYLERЖизнь    23.11.2019 - 07:19
Астролог назвал знаки Зодиака, которых скоро ждет сказочное обогащение
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака наступит финансовое везение уже совсем скоро - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 сможет поведать, кому из знаков Зодиака планеты сулят солидную прибыль уже на этих выходных. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал представителей зодиакального круга, которые будут иметь ошеломительный финансовый успех.

Львы

Львов на выходных ожидает прилив жизненных сил и энергии. Активность и деловая хватка представителей этого знака помогут им пополнить свой банковский счет. Астролог советует не упускать шанс, который дает сама Вселенная.

Богатство и успех Львам принесет способность быстро принимать решения, а вот сидеть на месте за монотонным планированием им не стоит.

Астролог назвал знаки Зодиака, которых скоро ждет сказочное обогащение

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Рыбы

Практически все, за что Рыбы возьмутся, будет на выходных сулит им успех. Их энергия бурлит через край, так что проблемой для них будет не разогнаться, а остановиться. Чтобы не надорваться, астролог советует Рыбам уделить время отдыху.

Энергичность и целеустремленность Рыб принесет им на выходных финансовую прибыль. Но не стоит расслабляться, злопыхатели также дадут о себе знать.

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