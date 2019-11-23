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Астролог назвав знаки Зодіаку, на яких скоро чекає казкове збагачення

STYLERЖиття    23.11.2019 - 07:19
Астролог назвав знаки Зодіаку, на яких скоро чекає казкове збагачення
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку настане фінансове везіння вже зовсім скоро - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 зможе розповісти, кому із знаків Зодіаку планети обіцяють солідний прибуток вже на цих вихідних. Відомий астролог Павло Глоба в своєму прогнозі назвав представників зодіакального кола, які будуть мати приголомшливий фінансовий успіх.

Леви

Левів на вихідних очікує приплив життєвих сил і енергії. Активність і ділова хватка представників цього знака допоможуть їм поповнити свій банківський рахунок. Астролог радить не упускати шанс, який дає сам Всесвіт.

Багатство і успіх Левам принесе здатність швидко приймати рішення, а от сидіти на місці за монотонним плануванням їм не варто.

Астролог назвав знаки Зодіаку, на яких скоро чекає казкове збагачення

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Риби

Практично все, за що Риби візьмуться, на вихідних обіцяє їм успіх. Їх енергія вирує через край, так що проблемою для них буде не розігнатися, а зупинитися. Щоб не надірватися, астролог радить Рибам приділити час відпочинку.

Енергійність і цілеспрямованість Риб принесе їм на вихідних фінансовий прибуток. Але не варто розслаблятися, злостивці також дадуть про себе знати.

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