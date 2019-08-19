Гороскоп на неделю: важный совет от астролога всем знакам Зодиака

Гороскоп с 19 по 25 августа для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Астролог рассказала, что нужно делать всем знакам Зодиака на этой неделе - с 19 по 25 августа

Гороскоп с 19 по 25 августа 2019 года для всех знаков Зодиака составила известный астролог Татьяна Борщ. Специалист рассказала, какие дни на этой неделе лучше всего подойдут для шопинга, когда лучше отказаться от походов к косметологам и врачам. Кроме того, астролог поведала, почему представителям абсолютно всех знаков Зодиака следует быть предельно осторожными в своих высказываниях - особенно, при общении с близкими людьми и родственниками.

На своих страницах в социальных сетях астролог сообщила, что текущая неделя - с 19 по 25 августа - пройдет при свете убывающей луны. По словам эксперта, лучшими днями на этой неделе будут понедельник (19 августа) и вторник (20 августа).

В среду (21 августа) многим знакам Зодиака следует быть готовыми к неожиданным новостям. Также вечером этого дня велика вероятность неожиданной встречи.

Гороскоп с 19 по 25 августа для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Выходные (24 и 25 августа) будут довольно сложными. В недружных семьях, предупреждает астролог, может вспыхнуть неожиданная ссора.

Также Татьяна Борщ добавила, что на этой неделе для косметических процедур отлично подходит понедельник (19 августа), вторник (20 августа), первая половина среды (21 августа) и четверг (22 августа).

А если вы решили отправиться за большими покупками на этой неделе, то лучше всего это делать в пятницу (23 августа). В другие дни, особенно на выходных, от шопинга лучше отказаться.

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