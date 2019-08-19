ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гороскоп на неделю: важный совет от астролога всем знакам Зодиака

STYLERЖизнь    19.08.2019 - 06:22
Гороскоп на неделю: важный совет от астролога всем знакам Зодиака
Гороскоп с 19 по 25 августа для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Астролог рассказала, что нужно делать всем знакам Зодиака на этой неделе - с 19 по 25 августа

Гороскоп с 19 по 25 августа 2019 года для всех знаков Зодиака составила известный астролог Татьяна Борщ. Специалист рассказала, какие дни на этой неделе лучше всего подойдут для шопинга, когда лучше отказаться от походов к косметологам и врачам. Кроме того, астролог поведала, почему представителям абсолютно всех знаков Зодиака следует быть предельно осторожными в своих высказываниях - особенно, при общении с близкими людьми и родственниками.

На своих страницах в социальных сетях астролог сообщила, что текущая неделя - с 19 по 25 августа - пройдет при свете убывающей луны. По словам эксперта, лучшими днями на этой неделе будут понедельник (19 августа) и вторник (20 августа).

В среду (21 августа) многим знакам Зодиака следует быть готовыми к неожиданным новостям. Также вечером этого дня велика вероятность неожиданной встречи.

Гороскоп на неделю: важный совет от астролога всем знакам ЗодиакаГороскоп с 19 по 25 августа для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Выходные (24 и 25 августа) будут довольно сложными. В недружных семьях, предупреждает астролог, может вспыхнуть неожиданная ссора.

Также Татьяна Борщ добавила, что на этой неделе для косметических процедур отлично подходит понедельник (19 августа), вторник (20 августа), первая половина среды (21 августа) и четверг (22 августа).

А если вы решили отправиться за большими покупками на этой неделе, то лучше всего это делать в пятницу (23 августа). В другие дни, особенно на выходных, от шопинга лучше отказаться.

Ранее известный астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака сказочно повезет в сентябре.

Астролог рассказал, кому сказочно повезет в сентябре Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро сказочно разбогатеют
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь