Астролог назвав знаки Зодіаку, які скоро зустрінуть любов або одружаться

Любовний гороскоп (колаж: РБК-Україна)

На які знаки Зодіаку чекають приємні зміни на любовному фронті - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Любовний гороскоп підкаже, кому з представників зодіакальних сузір'їв дуже скоро вдасться зустріти свою долю. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, яким варто очікувати приємних змін в коханні.

Астролог радить представникам названих знаків бути напоготові, адже кохання може нагрянути в гості навіть до тих, хто вже перестав вірити в можливість щасливих стосунків. А для декого зірки обіцяють укладення шлюбу і довге й щасливе життя.

Тельці

Астролог пророкує представникам цього сузір'я новий роман. А для тих, хто вже перебуває у стосунках, найближчий час може стати доленосним - вони незабаром вирушать під вінець. Весь 2019 рік, а особливо кінець літа - початок осені благоволить Тельцям.

Любовний гороскоп (колаж: РБК-Україна)

Близнюки

На Близнюків чекають нові цікаві знайомства. І оскільки їх буде багато, астролог радить не заплутатися, а вибрати собі вірного партнера. Представникам цього знаку Зодіаку потрібно довіритись інтуїції, щоб знайти свою людину. Проте вступ у шлюб у 2019 році Близнюкам не рекомендується - краще це зробити пізніше.

Водолії

Для Водоліїв друга половина 2019 року може стати доленосною. Самотні представники знаку зможуть зустріти свою половинку. Астролог говорить, що саме стосунки, розпочаті в кінці літа або початку осені можуть перерости в міцну і дружну сім'ю.

До речі, раніше астролог назвав головних везунчиків і невдах серпня - кому зірки обіцяють грандіозний успіх у всіх починаннях, а хто зіткнеться з різними перешкодами, які завадять досягненню бажаних цілей.

Нагадаємо, нещодавно відомий український астролог Влад Росс попередив українців про небезпечний періоді в серпні - можливо збільшення числа суїцидів та дорожньо-транспортних пригод. Астролог радить утриматися від ризикованих заходів в ці дні.