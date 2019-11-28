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Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють до Нового року

STYLERЖиття    28.11.2019 - 06:28
Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють до Нового року
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку грудень принесе небувале фінансове везіння - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 повідає про знаки Зодіаку, на яких чекає солідне збільшення матеріального достатку вже в грудні. Відомий астролог Павло Глоба вказав на два представника зодіакального кола, яким небувало пощастить напередодні Нового року.

Тельці

Тельців удача і везіння будуть чекати буквально на кожному кроці. Павло Глоба впевнений, що представники цього знака будуть окрилені успіхом від всього, що відбувається в їхньому житті. Вже на початку місяця Тельці можуть отримати підвищення на роботі, яке принесе збільшення щомісячного доходу. Начальство нарешті зверне увагу на їхні заслуги і в якості бонусу обдарує Тельців новорічною премією.

Тим не менш, астролог попереджає про можливі проблеми зі здоров'ям і радить частіше відпочивати і не перенапружуватися емоційно.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які розбагатіють до Нового року

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козероги

На Козерогів до кінця 2019 року чекає безліч особистих успіхів. Астролог впевнений, що планети винагородять представників цього знака Зодіаку за виявлену завзятість і працьовитість. На роботі Козерогів будуть хвалити і заохочувати. Всі докладені зусилля принесуть фінансовий успіх вже на початку грудня.

Що стосується особистого життя, то тут все буде спокійно і гармонійно. А самотнім Козерогам випаде можливість зустріти другу половинку до кінця цього року.

До речі, раніше Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких у грудні можуть настигнути великі невдачі, а також розповів, як впоратися з труднощами.

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