Астролог назвал знаки Зодиака, которые очень разбогатеют в октябре

Финансовый гороскоп 2019 для всех знаков Зодиака выделяет главных счастливчиков, которым в октябре звезды сулят существенное пополнение бюджета и большие деньги. Знаменитый астролог Павел Глоба дал ряд советов, как не пройти мимо "клада", вовремя распознать подвернувшуюся возможность разбогатеть и не спустить на радостях все купюры на ветер, хотя завистники могут всячески на это подбивать.

Согласно астрологическому прогнозу специалиста по чтению звезд, финансовая удача в октябре ждет Тельцов, Дев и Скорпионов.

Финансовый гороскоп на октябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Тельцы

Финансовый гороскоп на октябрь 2019 для Тельцов предвещает богатство в первую очередь благодаря врожденным представителям этого знака Зодиака упорству и трудолюбию, которые в карьере смогут завершить "долгоиграющий" проект или закрыть удачную сделку, изрядно перед этим потрудившись. Астролог отмечает, что позитивная энергетика Тельцов и чувство уверенности в собственных силах умножатся в этот период в разы, что сулит без особых затрат сил добиться максимальных результатов на работе, и получить очень высокие бонусы.

Эксперт обращает внимание, что у Тельцов в первой половине октября - до 10 числа - очень высокие шансы заметно улучшить свое материальное положение. В то же время астролог предупреждает, что уже во второй половине месяца ближе к ноябрю возникнет риск потерь прибыли. Это связано с определенным легкомыслием (опять же из-за чувства "окрыленности" от удачи), которым легко могут воспользоваться недоброжелатели и насоветовать сомнительные вложения средств. Поэтому Тельцам не стоит терять бдительности - не стесняйтесь спрашивать у близких и прислушивайтесь к их мнению.

Девы

У Дев "фартовый" финансовый гороскоп на октябрь 2019 связан с большим наплывом интересных и заманчивых предложений в бизнесе и началом проектов на работе. В этот период можно легко как влезть в долги, так и сорвать приличный куш. Астролог советует Девам не принимать решений необдуманно, но с дотошностью разбираться во всех деталях и изучать риски - тогда при правильном выборе проекта можно получить огромные материальные выгоды. Между тем, полностью отказываться от других предложений не стоит - желательно их просто "попридержать" до завершения нынешних дел и обязанностей, а уж потом и до них руки дойдут.

В прогнозе говорится, что период не самый удачный для того, чтобы давать деньги взаймы или совершать дорогостоящие покупки - средства в октябре уместнее пускать в оборот в бизнесе, а к конце ноября - началу декабря эти инвестиции окупятся, а дивиденты позволят занятся шоппингом и не "трястись" за каждую сотню гривен.

Финансовый гороскоп на октябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпионы

Для Скорпионов в финансовом гороскопе на октябрь 2019 начало месяца является очень удачным для улучшения материального положения. Деловые качества и харизма представителей этого знака Зодиака способны привлечь внимание и интерес бизнес-партнеров высокого уровня, а отточенные дипломатические качества позволят заключить многообещающую сделку. Также в первую половину октября звезды предвещают период фортуны для денежных операций и инвестиций. Все это вместе сулит закончить второй месяц осени с хорошим достатком или подписанным выгодным контрактом.

Астролог отмечает, что у Скорпионов во второй половине осени довольно высоки шансы поднятся выше по карьерной лестнице. Тут очень важно сохранять амбициозность и аргументировано отстаивать свои предложения, при этом не "топить" коллег, иначе можно нажить себе врагов не только среди них, но и вызвать недовольство у руководства.

Напомним, что ранее астролог известный Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится уже этой осенью. Эксперт дал представителям каждого знака дельные советы.