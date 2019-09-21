Астролог назвав знаки Зодіаку, які дуже розбагатіють у жовтні

Фінансовий гороскоп 2019 для всіх знаків Зодіаку виокремлює головних щасливчиків, яким у жовтні зірки обіцяють суттєве поповнення бюджету та великі гроші. Відомий астролог Павло Глоба дав кілька порад, як не пройти повз "скарбу", вчасно розпізнати слушну нагоду розбагатіти та не спустити на радощах всі купюри на вітер, хоча заздрісники можуть всіляко на це підбивати.

Згідно з астрологічним прогнозом фахівця з читання зірок, фінансова удача в жовтні чекає на Тельців, Дів та Скорпіонів.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Тельці

Фінансовий гороскоп на жовтень 2019 для Тельців віщує багатство в першу чергу завдяки вродженим представникам цього знака Зодіаку завзятості та працьовитості, які в кар'єрі зможуть завершити "довгограючий" проект або закрити вдалу операцію, неабияк перед цим попрацювавши. Астролог зазначає, що позитивна енергетика Тельців та почуття впевненості у власних силах збільшаться в цей період в рази, що обіцяє без особливих витрат сил домогтися максимальних результатів на роботі, й отримати дуже високі бонуси.

Експерт звертає увагу, що у Тельців в першій половині жовтня - до 10 числа - дуже високі шанси помітно поліпшити своє матеріальне становище. У той же час астролог попереджає, що вже у другій половині місяця ближче до листопада виникне ризик втрат прибутку. Це пов'язано з певною легковажністю (знову ж таки через почуття "окриленості" від удачі), якою легко можуть скористатися недоброзичливці та порадити усякі сумнівні вкладення коштів. Тому Тельцям не варто втрачати пильності - не соромтеся запитувати у близьких і дослухайтеся їхньої думки.

Діви

У Дев "фартовий" фінансовий гороскоп на жовтень 2019 пов'язаний із великим напливом цікавих і привабливих пропозицій у бізнесі та початком проектів на роботі. У цей період можна легко як влізти у борги, так і зірвати пристойний куш. Астролог радить Дівам не приймати рішень необдумано, але з прискіпливістю розбиратися у всіх деталях і вивчати ризики - тоді при правильному виборі проекту можна отримати величезні матеріальні вигоди. Між тим, повністю відмовлятися від інших пропозицій не варто - бажано їх просто "притримати" до завершення нинішніх справ і обов'язків, а вже потім і до них руки дійдуть.

У прогнозі йдеться, що період не є найвдалішим для того, щоб давати гроші в борг або здійснювати дорогі покупки - кошти в жовтні доречніше пускати в обіг в бізнесі, а до кінці листопада - початку грудня ці інвестиції окупляться, а дивіденди дозволять зайнятися шопінгом і не "трястися" за кожну сотню гривень.

Фінансовий гороскоп на жовтень 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіони

Для Скорпіонів у фінансовому гороскопі на жовтень 2019 початок місяця є дуже вдалим для поліпшення матеріального становища. Ділові якості і харизма представників цього знака Зодіаку здатні привернути увагу й інтерес бізнес-партнерів високого рівня, а відточені дипломатичні якості дозволять укласти багатообіцяючу угоду. Також у першу половину жовтня зірки віщують період фортуни для грошових операцій та інвестицій. Все це разом обіцяє закінчити другий місяць осені з хорошим достатком або підписаним вигідним контрактом.

Астролог зазначає, що у Скорпіонів у другій половині осені досить високі шанси піднятися вище по кар'єрних сходах. Тут дуже важливо зберігати амбіційність і аргументовано відстоювати свої пропозиції, при цьому не "топити" колег, інакше можна нажити собі ворогів не тільки серед них, але й викликати невдоволення у керівництва.

Нагадаємо, що раніше відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться вже цієї осені. Експерт дав представникам кожного знака слушні поради.