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Астролог назвал главных везунчиков второй половины сентября

STYLERЖизнь    18.09.2019 - 06:32
Астролог назвал главных везунчиков второй половины сентября
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака смогут сорвать куш во второй половине сентября - читайте в астрологическом прогнозе Павла Глобы

Гороскоп на вторую половину сентября 2019 расскажет, какие знаки Зодиака смогут решить до конца месяца накопившиеся проблемы и обрести долгожданный покой и счастье. Кто-то наконец-то встретит свою вторую половинку, а для кого-то этот период станет по-настоящему судьбоносным.

Деньги, карьера, любовь - в каких сферах повезет этим пяти знакам Зодиака, пишет именитый астролог Павел Глоба.

Овны

Для представителей этого знака наступает стабильный период, когда они смогут спокойно решить все свои проблемы. Месяц закончится отдыхом и расслаблением, и тогда период ознаменуется особенной удачей.

Тельцы

Вся вторая половина сентября сулит Тельцам везение и удачу, но особенными днями, по мнению астролога, станут 18 и 19 сентября. Эксперт советует в это время уделить время самым важным событиям в жизни. Кроме того, весь этот период пройдет на позитиве.

Астролог назвал главных везунчиков второй половины сентября

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Раки

Для представителей этого знака Воды, лучшими днями в сентябре также станут 18 и 19 число. Именно на это время придется пик активности Рака. Астролог утверждает, что Раки в конце сентября будут настроены на волну удачи. Кроме того, в это время может произойти нечто судьбоносное и позитивное.

Весы

Астролог пророчит этому знаку везение в романтической сфере. Одинокие Весы получат шанс встретить свою втору половинку. Для семейных Весов вторая половина текущего месяца станет отличным временем для налаживания любовных отношений.

Стрельцы

Для Стрельцов этот период также обозначен удачей и везением. Астролог утверждает, что представители этого знака во второй половине сентября смогут справиться со всеми невзгодами, поскольку энергетика этого месяца сулит им благополучие.

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