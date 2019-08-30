Астролог назвал знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют в сентябре

Финансовый гороскоп на сентябрь 2019 года подскажет, кто из представителей зодиакального круга сможет расчитывать на получение прибыли в первый месяц осени. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе рассказал о четырех знаках Зодиака, которых уже совсем скоро ждет невероятная удача.

Близнецы

В сентябре 2019 года их гонка за деньгами наконец-то начнет приносить долгожданные плоды. Финансовое положение хоть и постепенно, но уверенно пойдет в гору. Близнецы наконец-то смогут расслабиться и отправиться в отпуск. Тем не менее астролог советует представителям знака не забываться и планировать траты, также не стоит давать деньги в долг.

Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Лев

Сентябрь удивит представителей знака стремительным увеличении прибыли. Не стоит лениться, так как деньги будут пропорциональны затраченным на их добывание усилиям. Львам стоит помнить, что под лежачий камень вода не течет. Кроме того, сентябрь сулит новые полезные знакомства.

Весы

Начало осени 2019 будет благосклонно для Весов - их ожидает финансовая стабильность. Весы смогут получить выгодное предложение, благодаря которому они сменят работу, что солидно увеличит доходы этого знака Зодиака. Астролог советует тем Весам, которые давно задумываются о новом виде деятельности, не упускать шанс.

Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

В сентябре 2019 года Козерогам наконец-то удастся рассчитаться с долгами, после чего начнется финансовый подъем. Астролог советует представителям знака скорректировать статьи расходов и избегать необдуманных покупок и кредитов.

К слову, ранее астролог назвал знаки Зодиака, которых в сентябре могут ожидать безденежье и депрессия. Эксперт посоветовал не отчаиваться и с достоинством пережить сложный период.

Также Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака судьба приготовила серьезные испытания в отношениях с любимыми. Представители этих знаков могут вскорости столкнуться с изменами и предательством.

Напомни, мы писали, когда следует ожидать нового мощного метеоудара. Геомагнитная буря в начале осени заставит людей чувствовать себя разбитыми и подавленными.