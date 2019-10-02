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Астролог назвав знаки Зодіаку, які збагатяться на початку жовтня

STYLERЖиття    02.10.2019 - 06:23
Астролог назвав знаки Зодіаку, які збагатяться на початку жовтня
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким перша декада жовтня обіцяє казковий фінансовий успіх

Гороскоп 2019 вказує на представників зодіакальних сузір'їв, яким початок жовтня може принести солідний прибуток. Знаменитий астролог Павло Глоба виділив два знака Зодика, чиї старання можуть увінчатися грандіозним успіхом вже на початку другого місяця осені.

Овен

Початок жовтня обіцяє Овнам неймовірно продуктивний період: бойовий настрій і цілеспрямованість цього знака Зодіаку принесуть відчутні результати. У перші дні очікуються громадські заходи, які подарують не тільки приємні емоції, але і потрібні зв'язки. А вміння Овнів встановлювати правильний контакт з людьми дуже скоро позитивно позначиться на товщині їхнього гаманця.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які збагатяться на початку жовтня

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

На самому початку місяця трудоголіки-Козероги з головою поринуть в улюблену роботу, а незабаром отримають результати, які перевершать всі очікування. Особливу увагу слід приділити колегам або компаньйонам, які допоможуть примножити в рази досягнення. Астролог рекомендує відпочивати від роботи у колі сім'ї, щоб відновлювати енергію. А сили Козерогам дуже знадобляться в цей плідний період.

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