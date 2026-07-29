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Зеленський попросив у Трампа екстрений "зимовий пакет" ракет для Patriot

12:53 29.07.2026 Ср
2 хв
Запаси України майже вичерпані
aimg Тетяна Степанова
Зеленський попросив у Трампа екстрений "зимовий пакет" ракет для Patriot Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні попросив президента США Дональда Трампа надати Києву екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

За словами Зеленського, Україна хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими.

Українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані, і без них країна не може захиститися від балістичних ракет. Саме тому Україна не змогла зупинити нещодавні російські атаки на Київ.

Якщо цю проблему не буде вирішено до зими, російські атаки можуть знищити українські електростанції, залишивши без світла опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу.

Президент наголосив, що після того, як Україна отримає ліцензії від США, виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів займе від одного до п'яти років.

За словами Зеленського, цей графік не працює.

"Нам потрібні були Patriot ще вчора", - сказав він.

Президент зазначив, що Росія використовує від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного великого удару по Україні. Росіяни здійснюють від трьох до п'яти таких атак щомісяця.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону та зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом.

Лідери обговорили виробництво перехоплювачів для ЗРК Patriot, активізацію переговорного процесу і не тільки.

За словами Трампа, зустріч відбулася "дуже добре".

Окрім того, вчора Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроект про посилення санкцій проти Росії та Ірану, одним із авторів якого був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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Новини
Зеленський попросив у Трампа екстрений "зимовий пакет" ракет для Patriot
Зеленський попросив у Трампа екстрений "зимовий пакет" ракет для Patriot
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