Астролог назвал точную дату прекращения войны: Путин и Зеленский договорятся

Астролог Влад Росс рассказал, когда закончится война России против Украины
Война России против Украины закончится уже в 2019 году. Точную дату, когда на Донбассе прекратится огонь, назвал известный украинский астролог Влад Росс.
На своей Facebook-странице астролог отметил, что война на востоке Украины закончится 26 ноября. Причиной этому, по мнению специалиста, станет то, что президенты двух стран смогут договориться между собой и прийти к консенсусу.
"26 ноября Путин и Зеленский договорятся об окончании войны между Россией и Украиной!" - написал Влад Росс.
Скриншот поста (facebook.com/Влад Росс)
Пользователи сети надеются, что пророчество астролога сбудется.
Многие, правда, не верят в слова Влада Росса.
Скриншот
Отметим, что именно 26 ноября (по другим данным - 24 ноября) может состоятся встреча лидеров стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.
В свою очередь российские политики не называют точной даты, но не исключают проведение нормандского саммита до конца этого года.