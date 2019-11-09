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Что ждет Украину в 2020 году: экстрасенсы сходятся в прогнозах

STYLERЖизнь    09.11.2019 - 18:16
Что ждет Украину в 2020 году: экстрасенсы сходятся в прогнозах
Украину ждет стабильный год (фото: РБК-Украина)

Экстрасенсы рассказали, что ждет нашу страну в будущем 2020 году

Что ждет Украину в 2020 году - вопрос, который волнует практически всех граждан нашей страны. Астрологи и экстрасенсы, конечно, не дают 100% гарантии на свои прогнозы, но все же какие-то зерна правды в их предсказаниях можно найти. Каждого украинца волнуют одни и те же вопросы, связанны с государством. Закончится ли война на Донбассе, будет ли экономическая стабильность в 2020 году?

Российский астролог Павел Глоба известен, как современный Нострадамус. Его прогнозы очень часто попадают в цель. По его плану, кардинальных изменений в Украине в 2020 году не будет. А вот астролог Василиса Володина предсказывает нашей стране прекращение войны на Донбассе и стабилизацию экономики. Она считает, что работа фабрик и заводов возобновится.

Что ждет Украину в 2020 году: экстрасенсы сходятся в прогнозахВойна на Донбассе может закончиться (фото: mil.gov.ua)

Ученик Павла Глобы Влад Росс также считает, что изменения в Украине будут очень позитивными, и начнутся они уже во второй половине 2020 года. В это время на Донбассе появится миротворческий контингент.

По словам Влада Росса, война на Донбассе закончится к 2021 году. Это будет связано с циклом Белой Луны, которая является очень позитивной и благостной планетой.

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