Астролог назвав точну дату припинення війни: Путін і Зеленський домовляться

Астролог назвав точну дату припинення війни (колаж РБК-Україна)

Астролог Влад Росс розповів, коли закінчиться війна Росії проти України

Війна Росії проти України закінчиться вже в 2019 році. Точну дату, коли на Донбасі припиниться вогонь, назвав відомий український астролог Влад Росс.

На своїй Facebook-сторінці астролог зазначив, що війна на сході України закінчиться 26 листопада. Причиною цьому, на думку фахівця, стане те, що президенти двох країн зможуть домовитися між собою і прийти до консенсусу.

"26 листопада Путін і Зеленський домовляться про закінчення війни між Росією і Україною!" - написав Влад Росс.

Скріншот поста (facebook.com/Влад Росс)

Користувачі мережі сподіваються, що пророцтво астролога збудеться.

Дай бог!

Бог у поміч! Хай буде мир і взаєморозуміння.

Чекаємо. Миру всі чекають! І мами синів чекають з обох сторін...

Головне, щоб Україна від цього миру не постраждала більше, ніж від війни.

Твої слова до Бога!

Багато хто, правда, не вірить у слова Влада Росса.

Де підступ? Домовляться? А з Путіним можна домовитися?

Як можна домовитися з Путіним?.. Хіба що здати йому всі інтереси України.

З упирями ніколи і ні про що не можна домовитися...



Павло Глоба розповів про важкі часи для Росії: втрат не уникнути

Скріншот

Зазначимо, що саме 26 листопада (за іншими даними - 24 листопада) може відбутися зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та РФ.

У свою чергу російські політики не називають точної дати, але не виключають проведення нормандського саміту до кінця цього року.