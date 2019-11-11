Астролог назвав точну дату припинення війни: Путін і Зеленський домовляться

Астролог Влад Росс розповів, коли закінчиться війна Росії проти України
Війна Росії проти України закінчиться вже в 2019 році. Точну дату, коли на Донбасі припиниться вогонь, назвав відомий український астролог Влад Росс.
На своїй Facebook-сторінці астролог зазначив, що війна на сході України закінчиться 26 листопада. Причиною цьому, на думку фахівця, стане те, що президенти двох країн зможуть домовитися між собою і прийти до консенсусу.
"26 листопада Путін і Зеленський домовляться про закінчення війни між Росією і Україною!" - написав Влад Росс.
Скріншот поста (facebook.com/Влад Росс)
Користувачі мережі сподіваються, що пророцтво астролога збудеться.
Багато хто, правда, не вірить у слова Влада Росса.
Скріншот
Зазначимо, що саме 26 листопада (за іншими даними - 24 листопада) може відбутися зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та РФ.
У свою чергу російські політики не називають точної дати, але не виключають проведення нормандського саміту до кінця цього року.