ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог назвав точну дату припинення війни: Путін і Зеленський домовляться

STYLERЖиття    11.11.2019 - 16:21
Астролог назвав точну дату припинення війни: Путін і Зеленський домовляться
Астролог назвав точну дату припинення війни (колаж РБК-Україна)

Астролог Влад Росс розповів, коли закінчиться війна Росії проти України

Війна Росії проти України закінчиться вже в 2019 році. Точну дату, коли на Донбасі припиниться вогонь, назвав відомий український астролог Влад Росс.

На своїй Facebook-сторінці астролог зазначив, що війна на сході України закінчиться 26 листопада. Причиною цьому, на думку фахівця, стане те, що президенти двох країн зможуть домовитися між собою і прийти до консенсусу.

"26 листопада Путін і Зеленський домовляться про закінчення війни між Росією і Україною!" - написав Влад Росс.

Астролог назвав точну дату припинення війни: Путін і Зеленський домовляться

Скріншот поста (facebook.com/Влад Росс)

Користувачі мережі сподіваються, що пророцтво астролога збудеться.

  • Дай бог!
  • Бог у поміч! Хай буде мир і взаєморозуміння.
  • Чекаємо. Миру всі чекають! І мами синів чекають з обох сторін...
  • Головне, щоб Україна від цього миру не постраждала більше, ніж від війни.
  • Твої слова до Бога!

Багато хто, правда, не вірить у слова Влада Росса.

Астролог назвав точну дату припинення війни: Путін і Зеленський домовляться

Скріншот

Зазначимо, що саме 26 листопада (за іншими даними - 24 листопада) може відбутися зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та РФ.

У свою чергу російські політики не називають точної дати, але не виключають проведення нормандського саміту до кінця цього року.

Казково пощастить: астрологи назвали щасливчиків листопада Астролог назвав знаки Зодіаку, яким фантастично пощастить до кінця року
Новини України прогнозвойна в Украинеастролог
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся