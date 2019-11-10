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Павел Глоба рассказал о тяжелых временах для России: потерь не избежать

STYLERЖизнь    10.11.2019 - 14:26
Павел Глоба рассказал о тяжелых временах для России: потерь не избежать
России дали неутешительный прогноз (фото: pxhere.com)

Российский астролог Павел Глоба прогнозирует РФ нелегкое будущее

России прогнозируют нелегкий 2020 год, которыя является годом Белой Металлической Крысы. В этом мнении сходятся ведущие экстрасенсы и предсказатели РФ. Некоторые ясновидящие в своих прогнозах выразили опасения по поводу политической стабильности в России, а также они боятся за ее территориальную целостность.

Например, астролог Александр Шепс предрекает России в следующем году вероятность лесных пожаров летом. А сам летний период будет сопровождать адская жара.

"Летний сезон в 2020 году может оказаться слишком жарким и засушливым. Могут возникнуть лесные пожары, а засуха может погубить урожай", - считает Александр Шепс.

Известный астролог Павел Глоба уверен, что Россию ждут тяжелые времена до 2024 года.

Павел Глоба рассказал о тяжелых временах для России: потерь не избежатьРоссию ждет нелегкий год (фото: kremlin.ru)

"Особенно ситуация будет напряженной в государственном секторе экономики. Рубль будет медленно, но уверенно обесцениваться, в связи с чем предпринимателям и простым гражданам потерь не избежать", - предрекает Глоба.

Также свой прогноз предоставила казахская предсказательница Вера Лион. Она считает, что территориальная целостность России в 2020 году пострадает.

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