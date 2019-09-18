Астролог назвав головних везунчиків другої половини вересня

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку зможуть зірвати куш у другій половині вересня - читайте у астрологічному прогнозі Павла Глоби

Гороскоп на другу половину вересня 2019 розповість, які знаки Зодіаку зможуть вирішити до кінця місяця накопичені проблеми і знайти довгоочікуваний спокій і щастя. Хтось нарешті зустріне свою другу половинку, а для когось цей період стане по-справжньому доленосним.

Гроші, кар'єра, кохання - у яких сферах пощастить цим п'яти знакам Зодіаку, пише відомий астролог Павло Глоба.

Овни

Для представників цього знаку настає стабільний період, коли вони зможуть спокійно вирішити всі свої проблеми. Місяць закінчиться відпочинком і розслабленням, і тоді період ознаменується особливою удачею.

Тельці

Вся друга половина вересня обіцяє Тельцям везіння і удачу, але особливими днями, на думку астролога, стануть 18 і 19 вересня. Експерт радить у цей час приділити час найважливішим подіям у житті. Крім того, весь цей період пройде на позитиві.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Раки

Для представників цього знаку Води, найкращими днями у вересні також стануть 18 і 19 число. Саме на цей час доведеться пік активності Рака. Астролог стверджує, що Раки в кінці вересня будуть налаштовані на хвилю удачі. Крім того, у цей час може статися щось доленосне і позитивне.

Терези

Астролог пророкує цьому знаку везіння в романтичній сфері. Самотні Терези отримають шанс зустріти свою другу половинку. Для сімейних Терезів друга половина поточного місяця стане відмінним часом для налагодження любовних стосунків.

Стрільці

Для Стрільців цей період позначений успіхом і везінням. Астролог стверджує, що представники цього знака у другій половині вересня зможуть впоратися з усіма негараздами, оскільки енергетика цього місяця обіцяє їм благополуччя.