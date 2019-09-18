ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог назвав головних везунчиків другої половини вересня

STYLERЖиття    18.09.2019 - 06:32
Астролог назвав головних везунчиків другої половини вересня
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку зможуть зірвати куш у другій половині вересня - читайте у астрологічному прогнозі Павла Глоби

Гороскоп на другу половину вересня 2019 розповість, які знаки Зодіаку зможуть вирішити до кінця місяця накопичені проблеми і знайти довгоочікуваний спокій і щастя. Хтось нарешті зустріне свою другу половинку, а для когось цей період стане по-справжньому доленосним.

Гроші, кар'єра, кохання - у яких сферах пощастить цим п'яти знакам Зодіаку, пише відомий астролог Павло Глоба.

Овни

Для представників цього знаку настає стабільний період, коли вони зможуть спокійно вирішити всі свої проблеми. Місяць закінчиться відпочинком і розслабленням, і тоді період ознаменується особливою удачею.

Тельці

Вся друга половина вересня обіцяє Тельцям везіння і удачу, але особливими днями, на думку астролога, стануть 18 і 19 вересня. Експерт радить у цей час приділити час найважливішим подіям у житті. Крім того, весь цей період пройде на позитиві.

Астролог назвав головних везунчиків другої половини вересня

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Раки

Для представників цього знаку Води, найкращими днями у вересні також стануть 18 і 19 число. Саме на цей час доведеться пік активності Рака. Астролог стверджує, що Раки в кінці вересня будуть налаштовані на хвилю удачі. Крім того, у цей час може статися щось доленосне і позитивне.

Терези

Астролог пророкує цьому знаку везіння в романтичній сфері. Самотні Терези отримають шанс зустріти свою другу половинку. Для сімейних Терезів друга половина поточного місяця стане відмінним часом для налагодження любовних стосунків.

Стрільці

Для Стрільців цей період позначений успіхом і везінням. Астролог стверджує, що представники цього знака у другій половині вересня зможуть впоратися з усіма негараздами, оскільки енергетика цього місяця обіцяє їм благополуччя.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які доб'ються успіху в роботі Астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться восени
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся