Астролог назвал главных везунчиков декабря: будете купаться в деньгах

Гороскоп 2019 расскажет о знаках Зодиака, которым декабрь принесет денежную удачу и сумасшедшее везение. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал три представителя зодиакальных созвездий, для которых окончание 2019 года заложит крепкий финансовый фундамент на будущее.

Тельцы

По словам специалиста, в декабре 2019 года представителей этого знака ждет прорыв на работе - повышение по службе, переход на более высокооплачиваемое место, внушительная премия. Павел Глоба уверен, если Тельцы в этом месяце купят лотерейный билет, у них хорошие шансы буквально искупаться в деньгах. Астролог рекомендует им слушать свою интуицию - она подскажет, что нужно делать.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Стрельцы

На Стрельцов в декабре буквально свалится внезапное богатство. Это может быть щедрый спонсор или наследство. Тем не менее, Павел Глоба рекомендует не шиковать и придержать деньги. Они могут остро понадобиться в следующем году. Кроме того, в декабре Стрельцов может сразить стрела Амура, что станет для них абсолютной неожиданностью.

Водолеи

Представители этого знака в декабре 2019 года переживут ярчайшие мгновения в уходящем году. Павел Глоба уверен, что начало зимы принесет представителям этого знака невероятный сюрприз, связанный с получением солидной денежной суммы. В декабре Водолеи смело могут покупать лотерейный билет, им непременно повезет. Не исключена и внушительная премия на работе.

К слову, ранее астролог назвал знаки Зодиака, которых в декабре ждут крупные неудачи. Павел Глоба посоветовал, как с достоинством преодолеть черную полосу.