Астролог назвав головних везунчиків грудня: будете купатися в грошах

Гороскоп 2019 розповість про знаки Зодіаку, яким грудень принесе грошову удачу і шалене везіння. Відомий астролог Павло Глоба у своєму прогнозі назвав три представника зодіакальних сузір'їв, для яких закінчення 2019 року закладе міцний фінансовий фундамент на майбутнє.

Тельці

За словами фахівця, у грудні 2019 року представників цього знаку чекає прорив на роботі - підвищення по службі, перехід на більш високооплачуване місце, значна премія. Павло Глоба впевнений, якщо Тельці в цьому місяці куплять лотерейний квиток, у них хороші шанси буквально скупатися в грошах. Астролог рекомендує їм слухати свою інтуїцію - вона підкаже, що треба робити.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Стрільці

На Стрільців у грудні буквально звалиться раптове багатство. Це може бути щедрий спонсор або спадок. Тим не менш, Павло Глоба рекомендує не шикувати і притримати гроші. Вони можуть гостро знадобитися в наступному році. Крім того, в грудні Стрільців може вразити стріла Амура, що стане для них абсолютною несподіванкою.

Водолії

Представники цього знака в грудні 2019 року переживуть найяскравіші миті у році, що минає. Павло Глоба впевнений, що початок зими принесе представникам цього знаку неймовірний сюрприз, пов'язаний з отриманням солідної грошової суми. У грудні Водолії сміливо можуть купувати лотерейний квиток, їм неодмінно пощастить. Не виключена і значна премія на роботі.

До речі, раніше астролог назвав знаки Зодіаку, яких у грудні чекають великі невдачі. Павло Глоба порадив, як з гідністю подолати чорну смугу.