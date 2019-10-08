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Астролог назвал главных неудачников средины октября: настанут тяжелые времена

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 06:32
Астролог назвал главных неудачников средины октября: настанут тяжелые времена
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака текущая неделя с 8 по 13 октября станет проверкой на прочность - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 подскажет, какие знаки Зодиака будут преодолевать множество трудностей в средине текущего месяца. Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, для которых период с 8 по 13 октября окажется омрачен неблагосклонностью высших сил.

Дева

На текущей неделе продуктивность Дев будет близка к нулю, особенно энергетически сложным днем окажется четверг, 10 октября. В этот день что-то внезапно может пойти не так, что-то может резко изменится в худшую сторону. Астролог считает, что любовная сфера в этот непростой период не будет приоритетной.

Астролог назвал главных неудачников средины октября: настанут тяжелые времена

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпион

Ближайшие дни будут сложными и для Скорпионов. Астролог не советует торопить события в этот деструктивный период, поскольку они могут развиваться стремительно, причем в худшую сторону. Павел Глоба не рекомендует рисковать без надобности, кроме того, не стоит навязывать окружающим свое мнение, так как это может спровоцировать ссору.

Козерог

Козерогов на этой неделе ожидает настоящая проверка на прочность. Тем не менее представители этого знака Зодиака смогут принять и отразить все удары судьбы. Чтобы все решить ровно в срок на работе или в бизнесе, Павел Глоба советует Козерогам не отлынивать от работы, не заниматься побочными делами, и сконцентрироваться на чем-то действительно важном.

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