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Астролог назвав головних невдах середини жовтня: настануть важкі часи

STYLERЖиття    08.10.2019 - 06:32
Астролог назвав головних невдах середини жовтня: настануть важкі часи
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку поточний тиждень з 8 по 13 жовтня стане перевіркою на міцність - у гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, які знаки Зодіаку будуть долати безліч труднощів в середині поточного місяця. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, для яких період з 8 по 13 жовтня виявиться затьмареним нерихильністю вищих сил.

Діва

На поточному тижні продуктивність Дів буде близька до нуля, особливо енергетично складним днем виявиться четвер, 10 жовтня. В цей день щось раптово може піти не так, щось може різко зміниться в гіршу сторону. Астролог вважає, що любовна сфера в цей непростий період не буде пріоритетною.

Астролог назвав головних невдах середини жовтня: настануть важкі часи

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіон

Найближчі дні будуть складними і для Скорпіонів. Астролог не радять квапити події в цей деструктивний період, оскільки вони можуть розвиватися стрімко, причому в гіршу сторону. Павло Глоба не рекомендує ризикувати без потреби, крім того, не варто нав'язувати оточуючим свою думку, бо це може спровокувати сварку.

Козеріг

Козерогів на цьому тижні чекає справжня перевірка на міцність. Тим не менше представники цього знаку Зодіаку зможуть прийняти і відобразити всі удари долі. Щоб все вирішити рівно в строк на роботі або в бізнесі, Павло Глоба радить Козерогам не ухилятися від роботи, не займатися побічними справами, і сконцентруватися на чомусь дійсно важливому.

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