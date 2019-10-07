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Способно поменять жизнь совсем скоро: астролог воодушевила прогнозом

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 06:36
Способно поменять жизнь совсем скоро: астролог воодушевила прогнозом
Астрологический прогноз на неделю с 7 по 13 октября (коллаж: РБК-Украина)

Астрологический прогноз на эту неделю называет счастливые и неудачные даты для сфер отношений, карьеры и финансов, а также совершения покупок

Астрологический прогноз на неделю с 7 по 13 октября для всех знаков Зодиака определяет неблагоприятные для сферы карьеры и отношений даты, а также указывает на высокое влияние январского затмения в начале недели, способное поменять жизнь тех, кто под него попал. Известный астролог Наталья Анисимова также просит обратить внимание на грядущее полнолуние в воскресенье, когда пик энергии можно направить на нужный результат.

По словам эксперта, январское затмение с наибольшей вероятностью "коснется" карьеры, недвижимости и семьи.

Отмечается, что в плане работы практически все представители зодиакального круга могут ощутить необходимость принять участие в социальной жизни.

Придется преодолевать препятствия на пути к своим карьерным целям, говорит Анисимова.

Способно поменять жизнь совсем скоро: астролог воодушевила прогнозом

Астрологический прогноз на неделю с 7 по 13 октября (коллаж: РБК-Украина)

В астрологическом прогнозе указывается на негативное влияние Сатурна с 7 по 10 октября - когда можно почувствовать упадок сил и внешние ограничения. Планета "предлагает" провести инвентаризацию своих устремлений и сконцентрироваться на главных целях и стремлениях, отринув при этом второстепенные. По словам эксперта, высока вероятность решать проблемы с начальством на работе.

Еще один неблагоприятный период - вторая половина недели, когда возможны конфликты в коллективе. При возникновении разногласий отстаивать свою точку зрения и успешно завершить дела и задачи поможет "протекторат" планеты удачи Юпитера.

С 10 по 13 октября будет влияние планеты свободы и сюрпризов Урана на планету финансов и отношений Венеру - это может сказаться на возможных ссорах и обидах в сфере отношений. Астролог рекомендует в эти дни сохранять определенную дистанцию, иначе проблема может решиться "через удаление партнера из своей жизни".

Период с 11 по 13 октября удачный для совершения покупок и общения - дни пройдут под позитивным влиянием планеты коммуникации, разума и покупок Меркурия. Общение в эти дни будет очень продуктивное, обещает астролог.

Способно поменять жизнь совсем скоро: астролог воодушевила прогнозом

Астрологический прогноз на неделю с 7 по 13 октября (коллаж: РБК-Украина)

Экперт также рекомендует планировать реализацию амбициозных замыслов и важных дел на выходные, так как в воскресенье, 13 октября, намечается сильное по энергетике полнолуние.

Как сообщалось ранее, недавно известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится уже этой осенью. Эксперт дал представителям каждого знака дельные советы.

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