Астролог назвал главных денежных везунчиков февраля: точный прогноз

Гороскоп 2020 сулит грандиозное финансовое везение некоторым знакам Зодиака. Астролог Павел Глоба выделил троих представителей зодиакального круга, которым второй месяц зимы принесет денежное везение.

Тельцы

Для Тельцов в феврале на первом месте окажутся деньги, но и в других сферах представителям знака повезет не меньше. Павел Глоба считает, что Тельцов ждет море позитива, романтики, удача в делах. Гороскоп обещает им увеличение дохода и продвижение по карьерной лестнице. Но в конце февраля не исключена ссора с близким другом.

Скорпионы

Представителей знака в феврале 2020 ждут новые невероятные открытия и начинания, которые будут удачными, и принесут Скорпионам прибыль. Многое изменится для представителей знака Зодиака в лучшую сторону. Астролог уверен, что одинокие Скорпионы смогут встретить в феврале вторую половинку, поэтому им стоит почаще выходить в свет.

Стрельцы

В феврале Стрельцам удастся многого добиться, преодолев ряд сложностей и препятствий. В результате они закончат зиму на коне, обретя финансовую стабильность. Тем не менее, Павел Глоба предостерегает, что в феврале представители знака могут столкнуться с проблемами в отношениях с любимым человеком. Виной всему - излишнее упрямство Стрельцов.