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Землю накроет затяжная магнитная буря: даты опасных метеоударов

STYLERЖизнь    07.01.2020 - 18:32
Землю накроет затяжная магнитная буря: даты опасных метеоударов
Магнитные бури в январе 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Магнитные бури могут ухудшить самочувствие даже полностью здоровых людей

Магнитная буря в январе 2020 ожидается уже в средине месяца. Метеоудар будет не слишком мощным по шкале геомагнитных колебаний, но "встряска" продлится два дня подряд.

Магнитной, или геомагнитной бурей, исследователи называют возмущение геомагнитного поля, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней подряд. Буря становиться следствием поступления на Землю возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействия с магнитосферой нашей планеты.

Когда ждать ближайшего метеоудара

По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ближайшая магнитная буря мощностью G1 ожидается 14 и 15 января. Сильным метеоудар не будет, но специалисты советуют в этот период получше прислушиваться к своему организму.

Землю накроет затяжная магнитная буря: даты опасных метеоударов

Магнитные бури в январе 2020 (скрин: ФИАН)

Кому стоит опасаться, и как уберечься от влияния геомагнитного удара

В первую очередь, влиянию геомагнитных бурь подвержены метеочувствительные люди, страдающие сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоники и психически нестабильные люди. Но проблемы со здоровьем в эти дни могут испытывать абсолютно все.

В дни метеоударов могут возникать приступы внезапной головной боли, чувство депрессии, апатии, раздражительность, общая слабость и беспричинная усталость.

Чтобы минимизировать влияния магнитной бури в опасный период следует избегать стрессов, воздержаться от алкоголя, пить меньше кофе, придерживаться принципов здорового питания. Медики советуют пить больше воды, умеренные физические нагрузки и отдых. Кроме того, рекомендуется держать под рукой необходимые лекарственные препараты.

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