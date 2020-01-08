Астролог назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет уже завтра

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Для трех знаков Зодиака предстоящая неделя будет наполнена уникальными шансами от Вселенной - детально в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2020 сулит сказочное везение и успех некоторым знакам Зодиака. Испытать на себе милость звезд в течение ближайшей недели смогут три представителя зодиакальных созвездий, уверен астролог Павел Глоба.

Рак

Для Раков начнется плодотворный период, а котором они могут преуспеть в любой жизненной сфере. Самое главное, предупреждает Глоба, не вступать в ссоры с близкими, коллегами, а особенно с начальством. Эксперт советует Ракам на этой неделе быть тише воды, ниже травы.

Чтобы преуспеть в сфере финансов, Ракам стоит ловить сигналы от Вселенной. В целом неделя будет очень удачной, за исключением 10 января. Астролог в этот день советует не игнорировать просьбы о помощи от близких или коллег.

Дева

Дев также ждет благоприятный период, особенно повезет представителям этого знака 8 и 9 января. Астролог советует обратить внимание на вещи, которые разрушают жизненную энергию, и как можно быстрее избавиться от них.

Павел Глоба рекомендует подходить ко всем делам творчески. Именно такой настрой станет для Дев залогом успеха и везения. Это идеальное время для романтических встреч, свиданий и времяпрепровождения со второй половинкой.

Козерог

Врожденное умение добиваться всего поможет в любви, работе и бизнесе. Главное - не отступать. Глоба считает, что у одиноких Козерогов появится отличный шанс встретить вторую половинку. В целом для них настанет очень благоприятное время, в которое не стоит сидеть без дела.

Тем не менее, Козерогам может понадобится оберег от сглаза и завистников. Наибольшая вероятность встретить на своем пути опасного человека будет 9 января.