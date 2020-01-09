Астролог назвав головних грошових везунчиків лютого: точний прогноз

Гороскоп 2020 обіцяє грандіозне фінансове везіння деяким знакам Зодіаку. Астролог Павло Глоба виділив трьох представників зодіакального кола, яким другий місяць зими принесе грошове везіння.

Тельці

Для Тельців в лютому на першому місці опиняться гроші, але і в інших сферах представникам знаку пощастить не менше. Павло Глоба вважає, що Тельців чекає море позитиву, романтики, удача в справах. Гороскоп обіцяє їм збільшення доходу і просування по кар'єрних сходах. Але наприкінці лютого не виключена сварка з близьким другом.

Скорпіони

Представників знаку в лютому 2020 чекають нові неймовірні відкриття та починання, які будуть вдалими, і принесуть Скорпіонам прибуток. Багато що зміниться для представників знаку Зодіаку в кращу сторону. Астролог впевнений, що самотні Скорпіони зможуть зустріти в лютому другу половинку, тому їм варто частіше виходити в світ.

Стрільці

У лютому Стрільцям вдасться багато чого досягти, подолавши ряд труднощів і перешкод. В результаті вони закінчать зиму на коні, знайшовши фінансову стабільність. Тим не менш, Павло Глоба застерігає, що в лютому представники знаку можуть зіткнутися з проблемами у стосунках з коханою людиною. Виною усьому - надмірна впертість Стрільців.