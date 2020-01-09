Астролог назвал главных денежных везунчиков февраля: точный прогноз

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Для некоторых знаков Зодиака февраль 2020 станет очень удачливым месяцем - подробно в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2020 сулит грандиозное финансовое везение некоторым знакам Зодиака. Астролог Павел Глоба выделил троих представителей зодиакального круга, которым второй месяц зимы принесет денежное везение.

Тельцы

Для Тельцов в феврале на первом месте окажутся деньги, но и в других сферах представителям знака повезет не меньше. Павел Глоба считает, что Тельцов ждет море позитива, романтики, удача в делах. Гороскоп обещает им увеличение дохода и продвижение по карьерной лестнице. Но в конце февраля не исключена ссора с близким другом.

Скорпионы

Представителей знака в феврале 2020 ждут новые невероятные открытия и начинания, которые будут удачными, и принесут Скорпионам прибыль. Многое изменится для представителей знака Зодиака в лучшую сторону. Астролог уверен, что одинокие Скорпионы смогут встретить в феврале вторую половинку, поэтому им стоит почаще выходить в свет.

Стрельцы

В феврале Стрельцам удастся многого добиться, преодолев ряд сложностей и препятствий. В результате они закончат зиму на коне, обретя финансовую стабильность. Тем не менее, Павел Глоба предостерегает, что в феврале представители знака могут столкнуться с проблемами в отношениях с любимым человеком. Виной всему - излишнее упрямство Стрельцов.