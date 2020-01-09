Астролог назвав головних грошових везунчиків лютого: точний прогноз

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Для деяких знаків Зодіаку лютий 2020 стане дуже вдалим місяцем - детально в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2020 обіцяє грандіозне фінансове везіння деяким знакам Зодіаку. Астролог Павло Глоба виділив трьох представників зодіакального кола, яким другий місяць зими принесе грошове везіння.

Тельці

Для Тельців в лютому на першому місці опиняться гроші, але і в інших сферах представникам знаку пощастить не менше. Павло Глоба вважає, що Тельців чекає море позитиву, романтики, удача в справах. Гороскоп обіцяє їм збільшення доходу і просування по кар'єрних сходах. Але наприкінці лютого не виключена сварка з близьким другом.

Скорпіони

Представників знаку в лютому 2020 чекають нові неймовірні відкриття та починання, які будуть вдалими, і принесуть Скорпіонам прибуток. Багато що зміниться для представників знаку Зодіаку в кращу сторону. Астролог впевнений, що самотні Скорпіони зможуть зустріти в лютому другу половинку, тому їм варто частіше виходити в світ.

Стрільці

У лютому Стрільцям вдасться багато чого досягти, подолавши ряд труднощів і перешкод. В результаті вони закінчать зиму на коні, знайшовши фінансову стабільність. Тим не менш, Павло Глоба застерігає, що в лютому представники знаку можуть зіткнутися з проблемами у стосунках з коханою людиною. Виною усьому - надмірна впертість Стрільців.