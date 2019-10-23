ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Артист-душа: топ лучших клипов последнего романтика украинской сцены Сергея Бабкина

STYLERПерсоны    23.10.2019 - 18:24
Артист-душа: топ лучших клипов последнего романтика украинской сцены Сергея Бабкина
Сергей Бабкин (фото: facebook.com/babkin.official)

Styler собрал лучшие и самые душевные видео Сергея Бабкина перед его большим концертом в Киеве

27 октября в Октябрьском Дворце состоится сольный концерт неповторимого Сергея Бабкина. Это масштабное действо превратится в самый искренний диалог артиста с публикой.

На сольнике Бабкина прозвучат все самые душевные работы прошлых лет и композиции из нового альбома "Музасфера": "Привіт, Бог", "Але", "Де би я", "Хто далі йде" и другие хиты, в том числе, трек "Єви і Адами", на который музыкант в начале октября представил захватующий клип. В видео с Сергеем впервые за долгое время снялась его жена Снежана. Вместе они становятся героями картин и путешествуют по ним, как по мирам. От их встреч, танцев, скандалов и взглядов по телу идут мурашки.

Мы решили напомнить вам самые яркие видеоработы Сергея Бабкина, которые поднимут вам настроение в эти последние дни октября, а возможно, и заставят чуть-чуть поддаться романтике или светлой грусти.

Моє кохання

Сергій Бабкін - Моє кохання

Пробач

Сергій Бабкін - Пробач

Єви і Адами

Сергій Бабкін - Єви і Адами

Хто далі йде

Сергій Бабкін - Хто далі йде

Дихай повільно

Сергій Бабкін - Дихай повільно

Бумбокс выпустили долгожданный клип о самом главном в жизни Победитель "Голосу країни" сменил имидж и представил новую песню
Новости Украины музыка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь