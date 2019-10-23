ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Артист-душа: топ кращих кліпів останнього романтика української сцени Сергія Бабкіна

STYLERПерсони    23.10.2019 - 18:24
Артист-душа: топ кращих кліпів останнього романтика української сцени Сергія Бабкіна
Сергій Бабкін (фото: facebook.com/babkin.official)

Styler зібрав найкращі та найдушевніші відео Сергія Бабкіна перед його великим концертом у Києві

27 жовтня у Жовтневому Палаці відбудеться сольний концерт неповторного Сергія Бабкіна. Це масштабне дійство перетвориться в найщиріший діалог артиста з публікою.

На сольнику Бабкіна прозвучать всі найдушевні роботи минулих років і композиції з нового альбому "Музасфера": "Привіт, Бог", "Але", "Де би я", "Хто далі йде" та інші хіти, в тому числі, трек "Єви і Адамі", на який музикант на початку жовтня представив заворожуючий кліп. У відео з Сергієм вперше за довгий час знялася його дружина Сніжана. Разом вони стають героями картин, подорожують по ним, як по світах. Від їх зустрічей, танців, скандалів і поглядів йдуть мурашки по тілу.

Ми вирішили нагадати вам найяскравіші відеороботи Сергія Бабкіна, які піднімуть вам настрій в ці останні дні жовтня, а можливо, і змусять трохи піддатися романтиці або світлій тузі.

Моє кохання

Сергій Бабкін - Моє кохання

Пробач

Сергій Бабкін - Пробач

Єви і Адами

Сергій Бабкін - Єви і Адами

Хто далі йде

Сергій Бабкін - Хто далі йде

Дихай повільно

Сергій Бабкін - Дихай повільно

Бумбокс випустили довгоочікуваний кліп про найголовніше у житті Переможець "Голосу країни" змінив імідж і представив нову пісню
Новини України музыка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся