Артист-душа: топ кращих кліпів останнього романтика української сцени Сергія Бабкіна

Styler зібрав найкращі та найдушевніші відео Сергія Бабкіна перед його великим концертом у Києві
27 жовтня у Жовтневому Палаці відбудеться сольний концерт неповторного Сергія Бабкіна. Це масштабне дійство перетвориться в найщиріший діалог артиста з публікою.
На сольнику Бабкіна прозвучать всі найдушевні роботи минулих років і композиції з нового альбому "Музасфера": "Привіт, Бог", "Але", "Де би я", "Хто далі йде" та інші хіти, в тому числі, трек "Єви і Адамі", на який музикант на початку жовтня представив заворожуючий кліп. У відео з Сергієм вперше за довгий час знялася його дружина Сніжана. Разом вони стають героями картин, подорожують по ним, як по світах. Від їх зустрічей, танців, скандалів і поглядів йдуть мурашки по тілу.
Ми вирішили нагадати вам найяскравіші відеороботи Сергія Бабкіна, які піднімуть вам настрій в ці останні дні жовтня, а можливо, і змусять трохи піддатися романтиці або світлій тузі.
Сергій Бабкін - Моє кохання
Сергій Бабкін - Пробач
Сергій Бабкін - Єви і Адами
Сергій Бабкін - Хто далі йде
Сергій Бабкін - Дихай повільно