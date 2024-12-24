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Арсен Мірзоян пояснив, чому Ніна Матвієнко була проти початку його роману з Тонею

Вівторок 24 грудня 2024 09:20
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Арсен Мірзоян пояснив, чому Ніна Матвієнко була проти початку його роману з Тонею Арсен Мірзоян з дружиною, донькою та свекрухою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Арсен Мірзоян відреагував на зізнання своєї дружини Тоні Матвієнко. Вона говорила, що її мама, легендарна артистка Ніна Матвієнко, була проти початку їхніх стосунків.

В інтерв'ю РБК-Україна Мірзоян пояснив, чому так сталося і чи вдалося йому налагодити стосунки з Ніною Митрофанівною.

Так, Тоня розповідала, що її мама не зраділа, коли вона почала зустрічатися з Арсеном.

"Не подобалося те, що в нього вже була сім'я. Діти, сім'я, відповідальність. Що він не буде повністю фінансово тільки мені допомагати, що там ще є діти. Це в цілому складно", - пригадала Матвієнко.

Арсен Мірзоян пояснив, чому Ніна Матвієнко була проти початку його роману з Тонею

Тоня Матвієнко з мамою та чоловіком (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Втім, вона все ж побудувала стосунки з Мірзояном. І нині сам співак зізнається, що розуміє, чому його свекруха так думала у минулому.

"В принципі, це прогнозовано було. Все починалося з дружби, проти якої ніхто не був. А коли почалося зустрічання, тут, може, я і сам проти був. Ми ж на початку просто товаришували, просто друзі. І я розумів, що треба тримати дистанцію. Ну і врешті-решт не втримались", - пояснив співак.

Арсен Мірзоян пояснив, чому Ніна Матвієнко була проти початку його роману з Тонею

Мірзоян та Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Коли ж він та Тоня почали зустрічатися, йому вдалося швидко налагодити контакт. Мірзоян зазначив, що Ніна Митрофанівна була мудрою жінкою.

"І життя є життям", - резюмував він.

Ніни Митрофанівни не стало 8 жовтня 2023 року. Матвієнко померла за декілька днів до свого 76-річчя. Виявилося, співачка декілька років боролася з серйозною хворобою.

Нещодавно Тоня Матвієнко розповідала, як вона та її брати розділили спадщину. Співачці залишився будинок, в якому вона нині мешкає.

"Ми продовжуємо жити в будинку мами. І все у спадок дісталося мені. Ми поділили. Їм інше дісталося, а мені будинок. У нас від батьків є нерухомість. І після смерті мами ми домовилися, хто що хоче. Без скандалів поділили. Тато зі мною живе. І так буде завжди, бо це мій тато", - пояснювала донька Ніни Митрофанівни.

До слова, чоловік Тоні Матвієнко розповів, як вона переживала втрату мами.

Окрім цього, Мірзоян поділився щемливою історією про Ніну Матвієнко, яку раніше ніхто не чув.

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