Арсен Мірзоян розповів, як Тоня Матвієнко пережила втрату матері: "Могла казати, що я неуважний"

У жовтні минулого року пішла з життя українська виконавиця Ніна Матвієнко, і для її доньки Тоні ця втрата стала справжнім болісним ударом. Тепер чоловік співачки розповів, як його обраниця пережила той непростий період.

Як Тоня Матвієнко пережила втрату матері

Арсен Мірзоян говорить, що перший час намагався зайвий раз не нагадувати про це, аби не травмувати кохану людину. Він зізнався, що в певні моменти Тоня могла назвати його "неуважним" або ж "не турботливим".

"Я взагалі не знаю. Так погано, коли досвіду ні в кого немає, і ти не знаєш, як поводитись. Намагаєшся зайвий раз не нагадувати, не травмувати, а це може сприйматися взагалі протилежно. Тоня могла казати, що я такий неуважний, не турботливий. А я навпаки не хотів зайвий раз нагадувати", - розповів він.

Виконавець каже, що у такі моменти життя дуже важливою є присутність друзів, адже це допомагає відволіктися та не зациклюватись на негативних думках.

Зараз, як підкреслив співак, Тоня вже відійшла від втрати.

"Важлива присутність друзів, дуже часто і багато, щоб вони приїжджали, просто посидіти. Бо кожен друг це якась нова картинка. Вже зараз Тоня відійшла", - поділився музикант.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, їхня донька Ніна і Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Що відомо про смерть Ніни Матвієнко

Легендарна українська виконавиця померла 8 жовтня 2023 року у віці 75 років. До свого наступного дня народження вона не дожила два дні.

Спершу рідні не оголошували інформацію щодо того, що стало причиною смерті, але пізніше в одному зі своїх інтерв'ю Антоніна сказала про те, що її мати боролася з раком.

Зірці стало погано на початку літа минулого року, а через кілька місяців її життя обірвалося. Після обстеження лікарі виявили, що співачка мала рак упродовж чотирьох років, але навіть про це не здогадувалася, оскільки почувалася добре та була бадьорою.

Також Матвієнко-молодша у минулому розповідала, що мама часто приходить у її сни і що вона відчуває її присутність у своєму житті.

Ніна Матвієнко померла від раку у 75 років (фото: facebook.com/arsen.baburka)

Особисте життя Тоні Матвієнко

Нагадаємо, за Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко вийшла заміж у 2017 році. У пари народилася донька Ніна. Також співачка має старшу доньку від минулих стосунків - Уляну. У Мірзояна теж є діти від попередніх стосунків.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)