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Мірзоян розчулив особистою історією про Ніну Матвієнко, про яку ніколи не розповідав

Понеділок 23 грудня 2024 11:44
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Мірзоян розчулив особистою історією про Ніну Матвієнко, про яку ніколи не розповідав Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Автор: Катерина Собкова

Український співак Арсен Мірзоян розповів зворушливу історію про свою тещу - легендарну артистку Ніну Матвієнко, яка померла в жовтні 2023 року.

Своїми спогадами він поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

Після початку повномасштабної війни сім'я, як і багато українців, зіткнулася з відключеннями світла, а також води через пошкодження внаслідок масованих ракетних атак. Одну з таких історій розповів Мірзоян.

"У мене багато різних смішних випадків і сумних. Якось ракета вночі прилетіла, не стало води, електрики, і ми почали бігати по двору в пошуку чогось. Слава Богу, що був сніг на вулиці! Колись Ніні Митрофанівні подружка надарувала пластикові вази, дуже багато. І ми як почали з нею збирати сніг у ті вази. Кажу: "Ну що, будемо жити". Вона набирає, сміється", - пригадав Мірзоян.

Мірзоян розчулив особистою історією про Ніну Матвієнко, про яку ніколи не розповідав

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо, Арсен Мірзоян - другий чоловік доньки Ніни Матвієнко Тоні.

Пара познайомилася під час зйомок у проєкті "Голос країни" у 2011 році. Спочатку між ними зав'язалися дружні стосунки. Мірзоян не приховував, що Тоня йому сподобалася одразу, проте дівчина довгий час не відповідала взаємністю.

Після закінчення шоу вони вирушили в тур містами України, потім Мірзоян знявся в кліпі Матвієнко. Поступово артисти зрозуміли, що їхні стосунки переросли у щось більше.

Однак Арсен Мірзоян на той час був одружений і разом із дружиною виховував двох синів. Щоб зрозуміти, справжні це почуття чи просто закоханість, парі знадобився рік.

На початку 2016 року у них народилася дочка, яку назвали на честь Ніни Матвієнко. А узаконила свої стосунки пара лише влітку 2017 року.

Нещодавно Тоня Матвієнко зізналася, що її мама спочатку була проти стосунків з Мірзояном, оскільки у нього була інша сім'я.

Мірзоян розчулив особистою історією про Ніну Матвієнко, про яку ніколи не розповідавМірзоян розчулив особистою історією про Ніну Матвієнко, про яку ніколи не розповідав

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, їхня донька Ніна і Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Раніше Тоня Матвієнко показала, який вигляд має могила Ніни Матвієнко.

Також Тоня Матвієнко зізналася, як із братами поділила спадок мами.

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