Мірзоян розчулив особистою історією про Ніну Матвієнко, про яку ніколи не розповідав

Український співак Арсен Мірзоян розповів зворушливу історію про свою тещу - легендарну артистку Ніну Матвієнко, яка померла в жовтні 2023 року.

Після початку повномасштабної війни сім'я, як і багато українців, зіткнулася з відключеннями світла, а також води через пошкодження внаслідок масованих ракетних атак. Одну з таких історій розповів Мірзоян.

"У мене багато різних смішних випадків і сумних. Якось ракета вночі прилетіла, не стало води, електрики, і ми почали бігати по двору в пошуку чогось. Слава Богу, що був сніг на вулиці! Колись Ніні Митрофанівні подружка надарувала пластикові вази, дуже багато. І ми як почали з нею збирати сніг у ті вази. Кажу: "Ну що, будемо жити". Вона набирає, сміється", - пригадав Мірзоян.

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо, Арсен Мірзоян - другий чоловік доньки Ніни Матвієнко Тоні.

Пара познайомилася під час зйомок у проєкті "Голос країни" у 2011 році. Спочатку між ними зав'язалися дружні стосунки. Мірзоян не приховував, що Тоня йому сподобалася одразу, проте дівчина довгий час не відповідала взаємністю.

Після закінчення шоу вони вирушили в тур містами України, потім Мірзоян знявся в кліпі Матвієнко. Поступово артисти зрозуміли, що їхні стосунки переросли у щось більше.

Однак Арсен Мірзоян на той час був одружений і разом із дружиною виховував двох синів. Щоб зрозуміти, справжні це почуття чи просто закоханість, парі знадобився рік.

На початку 2016 року у них народилася дочка, яку назвали на честь Ніни Матвієнко. А узаконила свої стосунки пара лише влітку 2017 року.

Нещодавно Тоня Матвієнко зізналася, що її мама спочатку була проти стосунків з Мірзояном, оскільки у нього була інша сім'я.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян, їхня донька Ніна і Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)